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Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Tras varios allanamientos en viviendas linderas del mismo barrio, se secuestraron tres kilos de cocaína con una marca llamativa

14 de agosto 2026 · 12:02hs
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Ladrillos de cocaína y un sello nuevo: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur.

Ladrillos de cocaína y un sello nuevo: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur.
Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en Las Flores Sur

Una serie de allanamientos en el barrio Las Flores de la zona sur de Rosario concluyó con la detención de 13 personas y el secuestro de tres kilos de cocaína. La droga estaba compacta en ladrillos y con un sello curioso e inédito en sustancias decomisadas en la ciudad, con referencia a un tequila de renombre.

Los procedimientos son parte de una investigación conjunta entre la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General y la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional de Rosario. La causa se inició a partir de la detección de varios puntos de venta de droga en la zona sur.

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En este caso fue la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales, de la Policía Federal Argentina (PFA) la fuerza que llevó adelante los allanamientos. Los trece detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, en principio del fuero provincial, para evaluar si todos serán imputados.

Cocaína en Las Flores Sur

En total fueron diez los domicilios allanados este jueves, todos en el sector de Las Flores Sur, del otro lado de Circunvalación. La mayoría fueron en casas de Pasaje 556 y 554, paralelos entre sí y linderos a Oroño Bis al 6900. También hubo operativo en una vivienda de Lirio entre Guaria Morada y España.

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En la mayoría de domicilios hubo secuestros de cocaína fraccionada. En tanto en tres casas de Pasaje 556 decomisaron ladrillos compactos, dos con un peso aproximado de un kilo y uno de 700 gramos. En total el secuestro de cocaína fue de 3,23 kilos, con un valor estimado de 75 millones de pesos. Además se registró el decomiso de escasa cantidad de marihuana, unos 64 gramos.

De los 13 detenidos seis fueron aprehendidos en la misma vivienda de Pasaje 556 y la mayoría son parte de una misma familia: Patricia G., Gonzalo G., Jackeline G., Agustín G., Miguel G. y Juan A. Los demás demorados cayeron en otras cinco casas de las allanadas en los operativos.

Un sello inédito

Un dato curioso, aunque por el momento no significa un aspecto clave en la causa, es el hallazgo de un sello inédito en cocaína secuestrada en la zona. Los sellos son puestos por los proveedores y de alguna manera sirven para identificar los lotes de droga en la traza recorrida durante el proceso de tráfico.

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En este caso, los ladrillos secuestrados tienen el sello en bajorrelieve de la marca de tequila Don Julio 70 1942. Además, tenían una estampa con el sello Don Julio 70, correspondiente a una marca de tequila de renombre internacional.

La investigación inició en marzo pasado y las tareas investigativas de agentes federales determinaron movimientos correspondientes al narcomenudeo en distintos domicilios del barrio Las Flores Sur. En la audiencia imputativa se conocerán pormenores de la pesquisa.

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