Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Angel de Jesús B., de 37 años, fue acusado por el crimen de Solange Johnson, perpetrado entre la tarde el martes 7 y la madrugada del miércoles 8 de octubre en la zona oeste de Rosario.

Un hombre de 37 años fue imputado por el femicidio de su pareja, Solange Johnson , perpetrado la semana pasada en la zona oeste de la ciudad. Se trata de Angel de Jesús B., quien fue detenido horas después de descubierto el crimen y este martes quedó en prisión preventiva por el plazo de ley por orden del juez Aldo Bilbao Benítez.

Los fiscales Alejandro Ferlazzo y Cecilia Cardinali imputaron a Angel B. como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, ya que estaban en una relación de pareja, y en contexto de violencia de género. Esta figura sólo prevé una pena posible: la prisión perpetua .

Solange apareció asesinada el pasado miércoles 8 de octubre en la casa donde estaba viviendo con su pequeña hija y Angel B. en la zona de las vías del ferrocarril que se extiende en forma paralela a la calle Felipe Moré, entre Virasoro y Gálvez. Ese día, pasado el mediodía, vecinos llamaron al 911 luego de descubrirse que la joven de 26 años estaba tendida inconsciente. Una versión indicó en ese sentido que la pequeña hija de la víctima habría intentado alertar a sus vecinos porque su madre “no podía respirar” .

Cuando llegaron a la escena policías del Comando Radioeléctrico y personal médico del Sies, comprobaron que la mujer estaba muerta. No solo eso, dataron la muerte varias horas antes del hallazgo del cuerpo . En la casa ya no estaba Angel B .

Con esa información la fiscalía le atribuyó a Angel B. una agresión perpetrada entre las 18 del martes 7 y la madrugada del miércoles 8 de octubre. En ese lapso, afirmaron, el sospechoso le propinó “múltiples golpes en distintas partes de su cuerpo” como el rostro, brazos y piernas, así como el tórax. Además, agregaron los fiscales, realizó “distintas maniobras físicas con la intención de matarla”. Así, afirmaron en la acusación, causó la muerte de la víctima “en forma violenta por asfixia por sofocación en contexto de los golpes”.

Los fiscales agregaron que luego de perpetrado el crimen, el acusado mantuvo a la víctima “ya fallecida durante horas en la vivienda”, de donde se fue en horas del mediodía del del miércoles pasado. Entre los primeros testimonios tomados por la policía en el vecindario surgió el dato que colocó a Angel B. como sospechoso. En ese contexto, horas después fue apresado en la zona de Callao al 1400.

Ferlazzo y Cardinali remarcaron que el hecho “fue cometido dentro de un contexto de violencia de género, con un marco de vulnerabilidad donde predominó la violencia física, psíquica y simbólica de la víctima frente al imputado”.