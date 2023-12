Capturan a vendedores de estupefacientes asentados en localidades cercanas a Rosario

En los procedimientos aprehendieron a José Q., Facundo P., Gustavo R., Cintia C., Luciano C., Lautaro C. y Joaquín V.; y secuestraron: 109 envoltorios con cocaína, dos envoltorios de marihuana, dos bochones con cocaína, dos plantas de cannabis sativa, semillas de cannabis sativa, un paquete plástico con bicarbonato de sodio, dos balanzas digitales, 22 teléfonos celulares, una tablet, recortes de nylon y $571.670. Con un peso total: cocaína: 92,4 gramos, marihuana: 2 gramos y marihuana deshoje: 830 gramos.