Bandera de Los Monos: "El hilo se corta por lo más débil", dijo el abogado del hombre detenido

"Lo que hizo fue un servicio de flete. No tiene nada que ver con una asociación ilícita ni con el delito de intimidación pública", declaró en LT8 Matías Lacovara, abogado de Ayala. "La realidad es que es ajeno a todo eso. No sabía del contenido de la bandera, sabía que era una bandera pero no qué tenía", explicó el defensor.