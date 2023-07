Bandera de Los Monos: la escucha entre Guille Cantero y el Pollo Vinardi que confirma la autoría

"En cualquier momento me matan": el dramático anticipo de una joven vinculada al crimen

Ahora, en la citada comunicación entre Guille y Pollo del 15 de mayo pasado, queda clara la autoría de la bandera.

El Pollo Vinardi le dice: “Está loco Moncho, nada Monchito después todo tranquilo, mañana pasado ya terminando, la banderita tuya”, a lo que el Guille le dice que "el rengo se va a enojar, la va a prender fuego".

Guille también le pregunta a su interlocutor si la va a poner el 24 de junio, el día del partido de despedida de Maxi, porque "va a haber quilombo". A lo que el Pollo le señala que "va a haber puterío igual".

bandera.mp4

El siguiente es el diálogo completo entre ambos:

- Pollo: "Está loco moncho, nada monchito después todo tranquilo mañana pasado ya terminando el, la banderita tuya".

- Guille: "Dejá de joder con eso Moncho, el rengo se va a enojar, te digo la va a prender fuego. Yo te aviso Moncho..."

- Pollo: "Sabe que Monchito, le digo después de la banderita te van a venir a tirar al piso, le digo al trolo este (sic)".

- Guille: "Igual vo deci que la pongan el 25, Moncho? (inaudible) la tienen que poner después boludo"

- Pollo: "No sé Monchito, ya sabes que va a haber puterío igual, Moncho".

- Guille: "No si Capaz que pa ese día no se arme quilombo, yo capaz para el otro día, no sé la otra fecha, Monchito".

- Pollo: "Y no sé Monchito, después nos fijamos si querés".

- Guille: "Pongánla cuando ustedes quieran, total los quilombos lo van a tener ustedes, no yo".

- Pollo: "Vos también, Moncho, si vos estás ahí abrazado con nosotros".

- Guille: "Noooo, pero no, yo no tengo nada que ver".

- Pollo: "Es una caricatura, decile, Monchi".

- Guille: "Y entonces, ¿Moncho?"

- Pollo: "Nada Monchito, no tiene nada de malo, después todo tranquilo, todo bien".

audiobandera.mp3

El mismo sábado 24 de junio a las 9.30 de la mañana se armó un amplio dispositivo entre varios hinchas caracterizados para bajar la extensa bandera en el Coloso y luego trasladarla a la tribuna donde en horas de la tarde fue extendida en varias oportunidades.

bandera.jpg

bandera1.jpg

Bandera3.jpg