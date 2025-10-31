Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

El ataque se produjo el jueves al anochecer, en Provincias Unidas al 900 bis, zona noroeste de Rosario. No hubo heridos. En el lugar dejaron una nota amenzante.

Personal de PDI en la farmacia que fue atacada anoche.

Una farmacia de Empalme Graneros fue blanco de una balacera . Se trata de un establecimiento ubicado en avenida Provincias Unidas al 984 bis, una de las zonas más comerciales de ese sector del noroeste de Rosario.

Todo sucedió alrededor de las 19.40 del jueves . Según las primeras informaciones, tras el ataque acudió personal de Gendarmería Nacional.

De acuerdo con el testimonio que prestó la persona responsable de la farmacia, hasta allí llegó un joven en bicicleta que, primero, arrojó un papel que contendría un mensaje amenazante.

Inmediatamente después extrajo un arma y efectuó dos disparos contra la parte superior de la puerta. El ataque no causó heridos, pero se suma al ocurrido hace exactamente una semana atrás contra una ferretería ubicada a pocos metros de la farmacia.

El jueves 23 de octubre, dos jóvenes llegaron en moto hasta el local ubicado en Provincias Unidas al 1100 bis y, tras tirar un papel con un mensaje intimidatorio, dispararon contra la fachada del negocio. En esa oportunidad, afortunadamente tampoco se registraron heridos.