La Capital | Policiales | balacera

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

El ataque se produjo el jueves al anochecer, en Provincias Unidas al 900 bis, zona noroeste de Rosario. No hubo heridos. En el lugar dejaron una nota amenzante.

31 de octubre 2025 · 08:53hs
Personal de PDI en la farmacia que fue atacada anoche. 

Personal de PDI en la farmacia que fue atacada anoche. 

Una farmacia de Empalme Graneros fue blanco de una balacera. Se trata de un establecimiento ubicado en avenida Provincias Unidas al 984 bis, una de las zonas más comerciales de ese sector del noroeste de Rosario.

Todo sucedió alrededor de las 19.40 del jueves. Según las primeras informaciones, tras el ataque acudió personal de Gendarmería Nacional.

De acuerdo con el testimonio que prestó la persona responsable de la farmacia, hasta allí llegó un joven en bicicleta que, primero, arrojó un papel que contendría un mensaje amenazante.

Inmediatamente después extrajo un arma y efectuó dos disparos contra la parte superior de la puerta. El ataque no causó heridos, pero se suma al ocurrido hace exactamente una semana atrás contra una ferretería ubicada a pocos metros de la farmacia.

>> Leer más: Jóvenes en moto balearon una ferretería en concurrida esquina de Empalme Graneros

El jueves 23 de octubre, dos jóvenes llegaron en moto hasta el local ubicado en Provincias Unidas al 1100 bis y, tras tirar un papel con un mensaje intimidatorio, dispararon contra la fachada del negocio. En esa oportunidad, afortunadamente tampoco se registraron heridos.

Noticias relacionadas
Balacera en Tablada. Ayacucho entre Ameghino y pasaje Esperanto, el lugar donde se produjo un enfrentamiento entre dos grupos y tres adolescentes sufrieron heridas. 

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

El Heca fue custodiado por policías fuertemente armados en el playón de acceso al hospital luego de la balacera. 

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Ferretería baleada en Empalme Graneros. Personal de PDI realizó las primeras actuaciones en el lugar. 

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Un menor imputado por la balacera al Heca. 

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo último

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en MasterChef Celebrity

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en "MasterChef Celebrity"

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Desde el sindicalismo y el derecho laboral sostienen que los cambios que buscan implementar no generarán más empleo. Además, creen que no se toma con seriedad

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Ovación
Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Policiales
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

La Ciudad
¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe
La Ciudad

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Política

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
Economía

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
La Ciudad

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Por Nachi Saieg

Zoom

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste