A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, su mamá volvió a pedir justicia con un conmovedor mensaje
Graciela Sosa recordó a su hijo con un mensaje público y reclamó una resolución definitiva de la Corte Suprema sobre las penas a los ocho condenados
18 de enero 2026·13:18hs
A seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, su mamá, Graciela Sosa, volvió a expresar públicamente el reclamo de justicia y pidió que quede firme la condena dictada contra los ocho rugbiers responsables del ataque.
“Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia”, escribió la mujer en una serie de publicaciones difundidas este sábado a través de sus redes sociales, donde también recordó a su hijo, que tenía 18 años cuando fue asesinado.
El conmovedor mensaje
En el aniversario del crimen que conmovió al país, Graciela Sosa compartió un mensaje atravesado por el dolor y la memoria. “Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer”, escribió, junto a imágenes que volvieron a circular con fuerza en redes sociales.
En otro de los posteos, la madre de Fernando insistió en la necesidad de que el fallo judicial quede firme: “Pronto quede firme la condena por Fernando”, expresó, en referencia a las apelaciones aún pendientes de resolución.
Desde el inicio del proceso judicial, la familia Báez Sosa sostuvo un reclamo constante para que el caso no quede impune y para que la Justicia ratifique las penas impuestas en 2023.
Una misa para mantener viva la memoria
Como parte de las actividades conmemorativas, Graciela Sosa informó que este domingo a las 19.30 se celebrará una misa en memoria de Fernando en la Parroquia Santísimo Redentor, en la Ciudad de Buenos Aires.
“Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”, escribió al convocar a la ceremonia religiosa, que se suma a otros actos realizados en años anteriores para recordar a la víctima.
Las condenas y la instancia pendiente
El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió durante la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando fue atacado en grupo y a golpes por un grupo de jóvenes que luego fueron identificados como jugadores de rugby.
En febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, considerados coautores del homicidio.
