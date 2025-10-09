Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Uno de los detenidos por el ataque es un adolescente que huyó hacia un departamento donde había droga fraccionada para la venta

El doble crimen ocurrió el 23 de julio de 2022 en Isola y Maestros Santafesinos.

Pasados más de tres años desde el doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio , este miércoles se registró una nueva balacera en el mismo lugar que dejó como saldo una persona herida . La policía arrestó a dos personas tras la denuncia y secuestró drogas en una vivienda cercana.

Según el primer reporte oficial, la víctima recibió al menos dos disparos en inmediaciones del cruce de Isola y Maestros Santafesinos . Más tarde, los investigadores recibieron distintos llamados al 911 y así lograron identificar a los sospechosos.

Después de la balacera en inmediaciones del parque del Mercado, agentes de las fuerzas de seguridad provinciales fueron a uno de los edificios vecinos en busca de los presuntos agresores. Uno de los detenidos tiene 15 años y fue identificado dentro de un departamento en el que había material estupefaciente fraccionado para la venta, de modo que se sumó evidencia sobre microtráfico en la zona sur.

A diferencia de lo ocurrido el día que acribillaron a Virginia Ferreyra , su madre y otras personas en la parada de colectivos, el episodio de este miércoles no parece un ataque al azar. En este caso, la única víctima asistida sufrió lesiones en el muslo y la cadera .

Balacera Isola Maestros Santafesinos 2 Foto: Policía de Santa Fe.

La Agrupación Cuerpos secuestró cinco vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros. Luego de la balacera, dos testigos se comunicaron por teléfono con las autoridades para indicar dónde estaban los responsables de los disparos.

>> Leer más: Va a juicio un doble crimen al azar por el que los instigadores pagaron 30 mil pesos

Cuando los uniformados llegaron al edificio apuntado en las llamadas, dos jóvenes entraron corriendo para esconderse. En primer lugar, los efectivos atraparon a Alexis G. y le secuestraron una pistola durante la requisa dentro del Fonavi.

Balacera Isola Maestros Santafesinos 1 Foto: Policía de Santa Fe.

Luego de la aprehensión del joven de 19 años, los agentes subieron por la escalera y llegaron a un departamento mencionado por quienes habían llamado al 911. En ese momento detuvieron al adolescente y además encontraron envoltorios con marihuana, así como dos balanzas de precisión para fraccionar la droga.