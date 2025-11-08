La Capital | Policiales | Villa Gobernador Gálvez

Asesinan a balazos a una mujer en Villa Gobernador Gálvez: ya hay tres detenidos

El crimen ocurrió este sábado por la tarde en un sector limítrofe con Rosario. Los sospechosos cayeron en barrio Las Flores y se secuestró un arma

8 de noviembre 2025 · 18:59hs
La víctima yacía en un descampado

Gentileza: Desarrollo Zonal

La víctima yacía en un descampado, en Villa Gobernador Gálvez.

Una mujer murió asesinada a balazos este sábado por la tarde en un sector de Villa Gobernador Gálvez. Por el caso hay al menos tres detenidos, a quienes se les incautó un arma de fuego que, presuntamente, se utilizó en el crimen mencionado.

El asesinato ocurrió poco antes de las 15.30 en Raúl Alfonsín y Bordabehere, de acuerdo a las informaciones policiales brindadas a La Capital.

Efectivos de la Policía llegaron al lugar tras una llamado al 911 a media tarde de este sábado. Minutos después, personal del Sies constató el fallecimiento de la mujer, hasta el momento de identidad desconocida, como consecuencia de las heridas sufridas por el ataque de un arma de fuego.

De acuerdo a las primeras informaciones, la Policía de Acción Táctica (PAT) realizó un operativo de saturación en la zona y logró detener a un hombre que se desplazaba en una moto azul, a la altura del barrio Las Flores.

En ese procedimiento, realizado en Flor de Nácar y Calle 513, los uniformados secuestraron el arma con la que se habría cometido el crimen del cual se desconocen los motivos.

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Junto al sospechoso también detuvieron a un hombre y una mujer mientras intentaban esconderse en una vivienda de la zona. En el interior de esa casa hallaron otra arma, un revólver 38 con proyectiles listos para disparar, y cuatro cartuchos.

Interviene el fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo, quien ordenó medidas pertinentes para esclarecer el asesinato.

El sospechoso quedó bajo arresto por la acusación de su pareja.

Lo detuvieron por pegarle a su pareja mientras estaba borracho y armado

Villa Gobernador Gálvez: “A toda la ciudadanía, les decimos que, si sienten cualquier tipo de malestar o angustia, no están solos

Villa Gobernador Gálvez habla de salud mental y profundiza políticas públicas de abordaje

Dos de los miembros de la banda narco de Villa Gobernador Gálvez imputada esta semana. 

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

El Servicio Penitenciario suma agentes para trabajar en El Infierno.

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

