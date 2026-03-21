Villa Gobernador Gálvez vuelve a ser sede de una travesía regional de remo

Desde las 9, la Costa Central será escenario de una regata de 19 kilómetros por el Paraná. Participarán más de 100 deportistas

Villa Gobernador Gálvez será sede por segundo año consecutivo de una regata de remo travesía a nivel regional, en una organización conjunta entre la Municipalidad, el Club de Remo de VGG y la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe. El evento se desarrollará este sábado, con largada a las 9 en la Costa Central, a la altura de la Bajada Kennedy.

La competencia tendrá un recorrido de 19 kilómetros y contará con la participación de alrededor de 40 botes del tipo doble par con timonel, integrados por tres tripulantes que se alternan en las tareas de remar y timonear. En total, se espera la presencia de más de 100 deportistas y sus respectivos equipos provenientes de clubes de distintas localidades de la región, entre ellas Rosario, Granadero Baigorria y San Nicolás.

Además de la regata, durante la jornada se desarrollarán actividades deportivas y recreativas abiertas al público , junto con armados de mojarreros y otras actividades relacionadas al río, en el marco de una propuesta que busca poner en valor y acercar a la población a la Costa Central de la ciudad.

La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó la importancia del evento para la ciudad. “Este sábado seremos sede de un evento deportivo que nos llena de orgullo, no solamente desde lo deportivo, sino también por lo que significa la recuperación de nuestra costa central, un proyecto que viene liderando nuestro intendente Alberto Ricci para poner en valor este espacio público”, señaló.

De carácter regional

“Recibiremos a integrantes de distintos clubes de la zona, de San Nicolás, de Baigorria, de Rosario y, por supuesto, a nuestro Club de Remo de Villa Gobernador Gálvez, entre otras localidades”, agregó la funcionaria.

Por su parte, el dirigente del Club de Remo de VGG, Augusto Robert, explicó que se trata de la tercera temporada consecutiva en la que la institución organiza una regata de remo travesía en la ciudad. “Es una modalidad que se compite en un circuito de 19 kilómetros, con largada y llegada en el mismo lugar, en este caso será en la bajada Kennedy”, indicó.

Robert detalló que la concentración de los botes está prevista para las 8 y que la largada será puntual a las 9. “El recorrido es hacia el norte, dando la vuelta al banquito San Andrés. Esta competencia forma parte de la Copa ACReSF, que incluye regatas en distintos puntos de la provincia, y en esta oportunidad vuelve a tener como sede a Villa Gobernador Gálvez”, concluyó el dirigente.

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