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Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Los incidentes se produjeron durante el domingo. Las víctimas fatales fueron un automovilista y dos motociclistas

23 de marzo 2026 · 12:05hs
Choque en ruta 34. El auto en el que iba la víctima fatal

Foto: Policía de Santa Fe.

Choque en ruta 34. El auto en el que iba la víctima fatal
Siniestro vial en Villa Gobernador Gálvez. Un motociclista murió al chocar con un camión

Foto: Policía de Santa Fe.

Siniestro vial en Villa Gobernador Gálvez. Un motociclista murió al chocar con un camión
Tragedia en zona sur de Rosario. Moticiclista muere al caer al pavamento

Foto: Policía de Santa Fe.

Tragedia en zona sur de Rosario. Moticiclista muere al caer al pavamento

Tres personas fallecieron en siniestros viales ocurridos durante el domingo. Los episodios se regsitraron a lo largo de la jornada en distintos puntos de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez.

Según fuentes policiales, el último de esos incidentes sucedió sobre el carril de la ruta nacional 34 que ingresa a la ciudad. Allí, alrededor de las 22.30, una camioneta embistió desde atrás a un automóvil, cuyo conductor falleció en el acto y el vehículo quedó totalmente destruido a varios metros de la ruta.

Los voceros indicaron que los vehículos involucrados fueron un Volkwsagen Gol y una camioneta Volkswagen Amarok. La policía reconstruyó la secuencia del choque de boca del conductor de la pick u, Bruno R., quien declaró que circulaba en dirección a Rosario y que, por motivos que por el momento se desconocen, impactó contra el auto que iba en la misma dirección.

Como consecuencia del impacto, el Volkswagen Gol salió despedido de la ruta y terminó totalmente destruido. Su conductor, Matías Rolón, de 32 años, quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Bomberos Zapadores de Rosario y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias acudieron al lugar para rescatar a la víctima, quien, según constaron los médicos, había fallecido en forma instantánea.

El conductor de la Amarok quedó demorado y fue derivado a la seccional 10ª para la apertura de una causa judicial por homicidio culposo en siniestro vial.

Otros siniestros viales con víctimas

También en las últimas horas del día de ayer, pero en Villa Gobernador Gálvez, se produjo la muerte de un motociclista de 31 años que había chocado con un camión. El siniestro sucedió en Soldado Aguirre y Buenos Aires.

choque en VGG
Siniestro vial en Villa Gobernador Gálvez. Un motociclista murió al chocar con un camión

Siniestro vial en Villa Gobernador Gálvez. Un motociclista murió al chocar con un camión

La víctima fatal fue identificada como Leandro Gallardo, quien conducía una moto marca Zanella de 50 centímetros cúbicos. Los voceros indicaron que Gallardo chocó contra un camión Renault 380 con acoplado, que estaba al mando de David C., de 32 años.

La secuencia del siniestro no estaba clara, y el caso es investigado por la Fiscalía a cargo de Mariela Oliva. El chofer del camión quedó demorado en la Seccional 26ª.

>> Leer más: Muertes viales: el 2024 cerró con la menor cantidad de la última década

Finalmente, el que sería el primero de los hechos sucedió poco después de las 17 en Ayacucho y Lamadrid, en la zona sur de Rosario. En ese caso, la víctima fue Guillermo Ciccarelli, de 22 años.

choque Ayacucho y Lamadrid
Tragedia en zona sur de Rosario. Moticiclista muere al caer al pavamento

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Según los datos oficiales, el joven conducía una moto de importante cilindrada y, por causas que se tratan de establecer cayó al pavimento en murió en el acto.

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