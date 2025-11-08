Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

El arresto se produjo esta sábado por la mañana en una vivienda de Cereseto al 6000. Además tenía varias armas en su poder

Un hombre identificado como Gonzalo T. fue detenido este sábado por la mañana en una vivienda de l a zona sudoeste de Rosario, acusado de ejercer violencia de género contra su pareja y de la tenencia de un arsenal de armas de fuego .

El hecho se registró alrededor de las 6 horas en un domicilio de Cereseto al 6000, luego de que personal policial fuera comisionado al lugar por un reporte de violencia doméstica .

Al llegar, los agentes fueron entrevistados por la víctima, Melani Z., quien relató que su pareja la había agredido físicamente e intentado ahorcarla, tirándola a la cama . Ante la gravedad de la denuncia, se procedió de inmediato a la aprehensión del agresor.

Hallazgo de armas de fuego

Durante el procedimiento, la propia víctima entregó a la policía un importante arsenal que estaba en su poder: una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12, con 4 cartuchos en su interior y otros 4 cartuchos en un portacartuchos; y una pistola semiautomática marca Bersa, modelo BP9CC 9mm, con un cartucho en recámara y dos cargadores con 7 cartuchos en su interior.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 21ª de la jurisdicción, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las víctimas de violencia de género pueden comunicarse al 144 (línea nacional gratuita) o a la línea de emergencias 911.