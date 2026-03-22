Este fin de semana reabrió sus puertas la Granja Educativa del Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez

Tras la temporada de verano, el espacio volvió a recibir al público con propuestas recreativas y educativas para todas las edades, combinando naturaleza, aprendizaje y experiencias al aire libre

La Granja Educativa del Parque Regional se transformó en un gran atractivo para las familias, no sólo de Villa Gobernador Gálvez, sino de toda la región.

Desde el sábado , la Granja Educativa del Parque Regional reabrió sus puertas al público en general durante los fines de semana y feriados, de 14.30 a 17.30. Ubicado sobre la colectora de circunvalación Juan Hablo II y la bajada Nogués, el predio se consolidó como una opción recreativa y educativa para familias de Villa Gobernador Gálvez y de toda la región.

El espacio cuenta con corrales de animales, huerta, lombricario y vivero , además de sectores destinados a la producción de pan casero, fotografía experimental y astronomía. Durante los días de semana, la Granja continúa recibiendo a escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes y distintas instituciones , que deben gestionar previamente su turno a través del sitio web www.vggmunicipalidad.gov.ar .

Al referirse a la propuesta, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, señaló que “la Granja Educativa del Parque Regional se transformó en un gran atractivo para las familias, no sólo de Villa Gobernador Gálvez , sino de toda la región”. Remarcó que “el espacio recibe diariamente a instituciones educativas y los fines de semana abre sus puertas para que familias de la ciudad y de localidades aledañas puedan recorrerlo y participar de las actividades”.

La funcionaria también destacó la diversidad de estaciones que ofrece el predio . Entre ellas mencionó “La Zaranda”, donde los chicos aprenden sobre el ciclo de las plantas, el cultivo de hortalizas y la preparación de plantines; el animalario, orientado al conocimiento de los animales de granja; el espacio de panificación, donde pueden elaborar su propio pan; y el área de astronomía, destinada a la observación del cielo y el aprendizaje sobre las estrellas.

Granja Educativa VGG (2)

Horarios y costos

Los sábados, domingos y feriados, el ingreso es gratuito para menores de 8 años. Niños y niñas de entre 8 y 12 años abonan una entrada de 1.000 pesos, mientras que los mayores de 12 años pagan 1.500. El estacionamiento tiene un costo de 4.500 pesos para autos y 1.500 para motos.

En cuanto a las visitas educativas, se realizan de lunes a viernes, de 9.30 a 11.30 y de 12.30 a 14.30, con un cupo máximo de 120 estudiantes por turno. La actividad es gratuita para instituciones de Villa Gobernador Gálvez, con inscripción previa, mientras que aquellas provenientes de otras localidades deben abonar un ingreso. Las propuestas pedagógicas están pensadas para todos los niveles, desde inicial hasta secundaria.

Actividades en la granja

Para el nivel inicial se desarrolla “Desde la raíz”, un paseo sensorial que invita a descubrir la naturaleza a través de la tierra, la cocina, los animales, los sonidos y el juego.

Granja Educativa VGG (1)

En el primario, el primer ciclo participa de “Científicos ocasionales”, una propuesta que promueve la exploración de fenómenos naturales, plantas, ecosistemas y constelaciones, mientras que el segundo ciclo aborda “Ciudadanos ambientales”, con eje en la relación entre sociedad y naturaleza.

En séptimo grado, la propuesta “Valorando lo común” invita a reflexionar sobre el ambiente, la memoria y la participación democrática. Para el secundario, ofrece “Identidades: un paseo conmovedor”, un recorrido que propone pensar la identidad y las distintas formas de ver el mundo a partir del contacto con la naturaleza.

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