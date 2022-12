Amenazaron a un fiscal delante de un juez: "Alarma la sensación de impunidad"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Salvador señaló al respecto: “La preocupación por este tipo de amenazas sigue siendo mayúscula. Esto no incide en la prosecución de las causas judiciales. Se está siguiendo la investigación de una banda narcocriminal que llevó adelante distintos hechos. Lo que alarma es la sensación de impunidad que tiene esta gente. En el medio de una audiencia, que se está grabando, no dudan en amenazar a un fiscal, intentando paralizar esta investigación”.

“Esta situación viene desde 2018. Tratan de frenar las investigaciones con hechos intimidantes de distinta entidad. En esa oportunidad fueron balaceras a domicilios de magistrados y fiscales. Y ahora es frente a frente, en una audiencia un imputado amenaza a un fiscal”, afirmó Salvador.

26_LC_68715254__13-02-2017__3.00x11.00.jpg Gustavo Salvador, titular del Colegio de Magistrados de Santa Fe.

Asimismo, admitió que no tenía respuestas sobre cómo se terminan esas amenazas a funcionarios judiciales. “De lo que estoy seguro es de que eso no logra frenar las investigaciones. De hecho, los sucesos ocurridos en 2018, con graves amenazas, no lograron parar el juicio contra la banda de Los Monos que dio origen a las balaceras y a los hechos amenazantes. No sólo no pararon esas investigaciones, sino que dieron lugar a otros procesos penales sobre esos tiroteos. Fueron individualizados los responsables y fueron juzgados”. indicó.

Salvador planteó que “en este marco, se debe garantizar la seguridad física y emocional de las personas que llevan adelante estas investigaciones. El hecho de ayer dio origen a una nueva causa por amenazas. La fiscal regional dio orden de que esta situación no quede así y se inicie una causa por las amenazas en la audiencia. Pero, lamentablemente, vemos que se incrementa el desparpajo de esta gente de intentar amedrentar a una persona delante de un juez, de su abogado defensor, y así estamos trabajando”.