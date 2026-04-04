Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Son dos hombres y una mujer, se suman al detenido el miércoles. La pesquisa se encamina a un crimen para encubrir un intento de robo.

Se realizaron once allanamientos para dar con los posibles autores del crimen del chofer de Uber en zona sudoeste.

Tres personas fueron detenidas este viernes luego de once allanamientos simultáneos en domicilios de zona sudoeste . Los operativos se realizaron en el contexto de la investigacion por el homicidio de Juan Carlos Baini, de 57 años, asesinado mientras se desempeñaba como chofer de Uber el 14 de marzo en José María Rosa al 8300, en barrio Las Flores.

El miércoles hubo una serie de operativos en la misma zona y fue detenido un hombre de 64 años por encubrimiento . Lo atraparon en una casa de España al 7000, donde los encargados del procedimiento llegaron a partir de información que vinculaba al sospechoso con movimientos realizados por los autores del crimen y de un robo posterior.

Baini fue ejecutado la madrugada del 14 de marzo en la colectora José María Rosa y 5 de Agosto, barrio Las Flores, cuando iba en su vehículo con el que trabajaba como chofer de Uber . La investigación, a cargo del fiscal Franco Tassini, determinó por el momento que participaron al menos tres personas en el robo seguido de asesinato.

La hipótesis de Fiscalía es que fue un homicidio criminis causa, cometido como parte del plan para asaltar al chofer de Uber. Los autores del crimen solicitaron un servicio y cerca del destino, asaltaron a Baini. Se cree que el hombre, como era prefecto retirado, estaba armado y cuando los asaltantes lo advirtieron terminaron asesinándolo a tiros antes de huir con algunas de sus pertenencias.

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Este viernes, tras el avance de la fiscalía con distintas medidas, se pudo reconstruir la mecánica del crimen y determinar responsabilidades. Realizaron tareas de campo, análisis de comunicaciones y recolección de datos. Como resultado, ordenaron los once allanamientos simultáneos.

Durante los procedimientos fueron detenidos tres sospechosos, dos hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a sede de la Policía de Investigacoines (PDI) y quedaron a disposición de la Justicia. Además, los agentes secuestraron 23 celulares, una escopeta y municiones de distintos calibres, elementos que serán peritados para establecer su relación con el homicidio.