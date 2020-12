Vuelta a las aulas: Amsafé pide que se preserve el derecho a la salud de docentes y niños

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la dirigente de Amsafé a nivel provincial aclaró que la medida de fuerza, es decir no participar de las actividades presenciales con los alumnos, no se cumplirá por 24 horas sino que “extenderá durante todo el tiempo establecido por el Ministerio de Educación para esas actividades”.

“El quite de crédito laboral significa no realizar actividades con alumnos. Los docentes están realizando tareas administrativas, atendiendo comedores y copas de leche. La medida de fuerza no es sólo por hoy. Se extenderá por todo el período en que el Ministerio dispuso el retorno a las actividades presenciales”, agregó.

Al momento de argumentar la posición de Amsafé, Monteverde sostuvo: “Hicimos un relevamiento de los edificios escolares y sobre la situación epidemiológica. Entendemos que aún no están dadas las condiciones ni sanitarias ni edilicias. Muchos edificios no fueron reparados y otros están en obras. No se pudieron terminar las obras ni colocar los lavamanos y en algunos casos llegaron los kits sanitizantes. Para resguardar el derecho a la educación, hay que preservar el derecho a la salud de los que enseñan y de los que aprenden”.

Monteverde dijo que un informe elaborado por los cooperadores “reveló que el 20 por ciento de los establecimientos en Rosario no están en condiciones de volver a la actividad presencial". Y añadió: "Estamos revisando cuáles obras se terminaron y cuántas cuentan con lo necesario para recibir alumnos. Los docentes han realizado un sacrificio enorme para sostener el vínculo con los alumnos. Pero hoy no están dadas las condiciones sanitarias. Hay investigadores de la UNR que lo certifican porque hay una gran circulación, por las condiciones de muchos edificios, que les falta agua y los metros que se necesitan y la provisión de elementos”.

El regreso en las escuelas privadas

Los encuentros presenciales previstos para las dos últimas semanas del ciclo lectivo no se desarrollarán igual en todas las escuelas. Los docentes de Amsafé Rosario estarán de paro en el marco del quite de crédito laboral dispuesto a nivel provincial. Los colegios privados apuraron ayer trámites para volver a recibir a sus alumnos. Sólo 60 tenían los protocolos aprobados para volver a abrir hoy, el resto lo irá haciendo progresivamente la semana próxima.

En la ciudad hay unas 200 escuelas de gestión privada, sólo el 30 por ciento estará en condiciones de abrir hoy. La mayoría comenzará a convocar a sus alumnos sobre el jueves o el viernes. Algunos sólo a los de séptimo grado y primer año, otros a todo los cursos. En todos los casos se implementarán burbujas de no más de ocho estudiantes y con horarios reducidos.