Javkin: "No se le puede pedir al Estado que controle que alguien no contagie a su padre o su abuelo" 

“Estamos tratando de cuidar a los que más queremos. Controles en los espacios públicos van a haber. Pero queremos ser claros, no le van a pedir al Estado que controle que alguien no contagie a su abuelo o a su padre. Eso forma parte, no ya de la responsabilidad social, sino de una cuestión de humanidad básica con las personas que más queremos”, explicó este martes Javkin.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana”, que se emite por LT8, el titular del Palacio de los Leones recomendó una vez más “usar el barbijo, mantener la distancia y saber qué pasa si contagiamos a una madre o un abuelo que están en grupos de riesgo. No hagamos un encuentro de varias familias, no son las fiestas del año pasado. Encontrémonos, pero si nos juntamos el 24 no nos juntemos el 25 con el resto de la familia porque estaríamos ante la posibilidad de contagiar. Rotulemos los vasos, pongámosle nombre al vaso. Si se mezclan los vasos van a haber más contagios”.

El intendente se refirió también a si los resultados de la evaluación de los festejos de Navidad servirán como parámetro para ver qué puede pasar para la noche de año nuevo y en ese sentido fue muy claro: “Por supuesto. Evaluamos día a día. No podemos habilitar una aglomeración. Por eso, insisto, el resultado de contagiar a una persona en riesgo estando tan cerca de la luz que buscábamos, como es la vacuna, no es bueno. Aguantemos esta, que fue muy brava”.

La situación del transporte en Rosario

Al ser consultado sobre el pago del medio aguinaldo a los choferes del transporte irbano de pasajeros de Rosario, Javkin indicó que hay un acuerdo sellado por varios meses para evitar que se produzcan medidas de fuerza aunque aclaró que la Municipalidad tiene “la expectativa de que en los primeros meses de año no se repetirá esa situación que debimos afrontar este año. Por suerte pudimos resolver un problema que nos tenía muy preocupados”.