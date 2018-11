Zampedri: "Tuvimos dos errores y lo pagamos caro"

Fernado Zampedri no anduvo con vueltas a la hora de analizar la derrota por 2-1 ante Atlético Tucumán, por la 12ª fecha de la Superliga. "Tuvimos dos errores y lo pagamos muy caro", sentenció el delantero, que terminó con una molestia y que de no haber sido porque el equipo ya había realizado los tres cambios seguramente hubiese dejado el campo de juego.

"Arrancamos bien el partido, conseguimos el gol, pero después perdimos por errores nuestros. Los dos goles fueron desatenciones nuestras que nos costaron los dos goles", señaló el delantero que abrió la cuenta en el partido, pero que después el equipo no la pudo sostener.

Embed #TNTSports | Apareció Zampedri como 9 pescador para empujar al gol el rebote de Lucchetti después del remate de Carrizo. No lo gritó él, pero sí todo Central.

#AtléticoTucumán#RosarioCentral pic.twitter.com/c2VD39U8TV — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 10 de noviembre de 2018



"Después de los goles de ellos, buscamos el empate pero no lo pudimos encontrar. Ellos no tuvieron otras situaciones, pero nosotros tuvimos dos errores y lo pagamos caro".

>> Leer más: Central paseó sus falencias por Tucumán y sigue sin saber lo que es sumar de a tres

>> Leer más: Central llegó a los ocho partidos sin victorias en la Superliga

Sobre el hecho de que no pueden ganar en la Superliga, comentó: "sí, tenemos que salir de esta situación, en el torneo no podemos sumar, no podemos salir de abajo, tenemos que revertir esta situación, nos está costando. Ahora el fin de semana próximo tenemos una chance muy importante, jugamos una semifinal, y hay que pensar en eso ahora".