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Colombia hizo lo suyo frente a Congo y logró una victoria que lo ubicó en dieciseisavos

El lateral Daniel Muñoz marcó el único tanto para el triunfo de la selección Cafetera que es dirigida por Néstor Lorenzo. En la tercera fecha se medirá con Portugal

24 de junio 2026 · 08:01hs
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Colombia hizo lo suyo frente a Congo y logró una victoria que lo ubicó en dieciseisavos.

Colombia hizo lo suyo frente a Congo y logró una victoria que lo ubicó en dieciseisavos.

La selección de Colombia derrotó 1 a 0 a República Democrática del Congo con gol del defensor Daniel Muñoz. Con esta victoria, el elenco cafetero obtuvo el pasaje a la siguiente fase del Mundial 2026. El cotejo se llevó a cabo en Guadalajara -por la segunda fecha del grupo K-, donde el equipo de Néstor Lorenzo fue superior durante gran parte del juego, pero recién pudo sacar ventaja en el tramo final.

Los dirigidos por el DT argentino fueron superiores al equipo africano durante varios pasajes de la primera parte, pero no lograron plasmar esa superioridad en el marcador.

En la segunda etapa, Colombia siguió intentando pero no podía quebrar la valla de Lionel Mpasi. Congo se animó a atacar campo rival y tuvo sus chances para pasar al frente en el resultado.

Gol y clasificación de Colombia

El único gol del encuentro llegó a pocos minutos del final cuando el lateral Daniel Muñoz capturó un rebote en el área y definió cruzado, su tiro se desvió en el defensa Steve Kapuadi y superó a Mpasi.

>>Leer más: Cuti Romero, bajo la lupa: se hará estudios y será baja para Argentina ante Jordania

Con este triunfo, Colombia se clasificó a la siguiente fase de la Copa del Mundo y el próximo sábado, a las 20.30, buscará quedarse con el primer lugar del grupo K en un encuentro durísimo ante Portugal.

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