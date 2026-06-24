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Polémica con el desempate olímpico del Mundial, que definió nueve posiciones en la segunda fecha

El desempate olímpico llegó al Mundial con polémica y dejó un saldo a revisar, con posiciones definidas antes del final, algo que no hubiera ocurrido hasta 2022

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de junio 2026 · 00:57hs
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Panamá hizo dos buenos partidos pero los perdió 1 a 0 y quedó afuera del Mundial en la segunda fecha por el desempate olímpico. Polémica decisión.

AP

Panamá hizo dos buenos partidos pero los perdió 1 a 0 y quedó afuera del Mundial en la segunda fecha por el desempate olímpico. Polémica decisión.

La discusión no es si el desempate olímpico es justo o no, sino qué consecuencias trae. Y lo primero a decir es que en este Mundial donde debutó se definieron en la segunda fecha nada menos que 9 posiciones, que con el sistema viejo no hubiera ocurrido. Polémica.

Fue el primer ensayo a nivel Mundial, porque se viene aplicando en las competencias de las federaciones asociadas, como en la Copa Libertadores. Donde de hecho, Independiente del Valle desplazó a Central del primer puesto del Grupo H por el desempate olímpico, ya que los canallas finalizaron con +8 de diferencia de gol y los ecuatorianos con +7.

Y lo que ocurrió en la Copa del Mundo, al completarse la segunda fecha con la victoria que clasificó a Colombia sobre República Democrática del Congo por 1 a 0, fue que cinco selecciones quedaron eliminadas, cuatro aseguraron el primer puesto y varias más quedaron condicionadas a no poder ser segundas por el sistema, pero solo una estando hoy en la última posición.

Lo que dejó el desempate olímpico

Lo primero que hay que decir es que México, Estados Unidos, Alemania y Argentina aseguraron el primer puesto en solo dos partidos, ganando los cuatro sus dos compromisos. Y con el sistema anterior, todos ellos hubieran debido jugar por ese objetivo en la última fecha pese a que igual hubieran estado clasificados. Pero ya pueden guardar.

>>Leer más: Cuti Romero, bajo la lupa: se hará estudios y será baja para Argentina ante Jordania

Con sus victorias 2 a 0 a Sudáfrica y 1 a 0 a Corea del sur, uno de los anfitriones, México, quedó primera en el Grupo A. Claro, solo los coreanos podrían igualarle el puntaje, pero como perdieron con los aztecas por el blooper de su arquero, ya no tendrá esa chance por diferencia de gol como antaño.

Estados Unidos cosechó dos muy buenas victorias ante Australia 2 a 0 y Paraguay 4 a 1, los cuales ganaron el otro compromiso ante Turquía. Pero ambos se enfrentan entre sí y pueden alcanzar a los anfitriones en puntos. No les servirá para desalojarlos de la cima del Grupo D.

Alemania, con el 7 a 1 a Curazao y el 1 a 0 en adicional ante Costa del Marfil, ya quedó primera. Los africanos podrían alcanzarlo en puntos, pero ese tanto en descuento ya lo limitó para ser primero.

Como los estadounideses, Argentina superó a Argelia y Austria, y como pese a haber vencido ambos a Jordania tendrían la chance de alcanzarlo en la última y superarlo por goles, al perder con la Scaloneta ya se resignaron a no ser primeros.

Y además, ya cinco eliminados

Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá quedaron afuera de la Copa del Mundo al perder sus dos partidos. Todos ellos, en el sistema viejo, tendrían la chance en la última fecha de ser terceros y clasificar, pero ya no podrá ser.

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Probablemente Haití, Túnez y Jordania en cualquier sistema quedarían afuera, pero Turquía y Panamá seguramente habrían tenido más chances en vistas de cómo jugaron en sus derrotas, ante Australia y Paraguay el primero, ante Ghana y Croacia los americanos. No se sabrá claro si hubieran podido.

Y además de todos los equipos imposibilitados de tener la chance de ser primeros por este sistema (Corea del Sur, Australia o Paraguay, Costa del Marfil, Austria o Argelia), hay uno más que no podía ser segundo por la misma razón en el Grupo H en una de las combinaciones.

Y ese es Arabia Saudita, que si le gana a Cabo Verde en la última fecha por muchos goles y España pierde con Uruguay de igual manera, quedaría tercero porque perdió con los europeos.

Si es justo, crea injusticias

El desempate olímpico debería ser una de las instancias del desempate en caso de igualdad de puntos, pero no la primera. Es más, hasta podría valer para el desempate de dos posiciones clasificatorias, pero no definir una de eliminación.

Más allá de una discusión con muchas aristas, lo objetivo es que este Mundial mandó a casa a cinco selecciones y clasificó primera a otras cuatro. Demasiado antes del final.

Ergo, ninguna de ellas juega por nada decisivo en la última jornada y es perjudicial si les toca afrontar partidos decisivos para otros, dando lugar a las suspicacias que se quieren evitar.

Estados Unidos-Turquía y Argentina-Jordania están en los extremos y no definen nada. Pero México y Alemania sí son importantes para la clasificación de los otros tres equipos de sus grupos. Lo mismo Haití, Túnez y Panamá en el otro extremo.

Y, se insiste, con el sistema anterior, nada estaría definido excepto la clasificación de los mencionados, pero no el primer lugar asegurado. Por lo cual todos sin excepción jugarían por algo en la última fecha, algo de lo que ahora nueve equipos quedaron exentos.

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