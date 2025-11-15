La Capital | Ovación | Newell's

"De Newell's me llamaron varias veces": la confesión de un rosarino que se cansó de hacer goles en Europa

Lo entrevistaron en el programa de Mario Pergolini y allí contó casi al pasar esos contactos con el club del Parque

15 de noviembre 2025 · 14:54hs
De Newells me llamaron varias veces: la confesión de un rosarino que se cansó de hacer goles en Europa

Newell's está terminando uno de los peores años de su historia deportiva. El equipo tuvo un rendimiento muy pobre a lo largo del año y sobre el final se complicó seriamente con la posibilidad de perder la categoría. Finalmente se salvó una fecha antes, aunque ahora hay que revisar lo que pasó.

Uno de los grandes déficits del equipo rojinegro en los últimos años, pero especialmente en 2025, es la falta de delanteros goleadores. El equipo llega poco, convierte menos y cuando lo hace generalmente es a través de jugadores de otras posiciones. Esta temporada, sus futbolistas supuestamente más ofensivos casi no convirtieron.

Una muestra de esto es lo que pasó con Darío Benedetto. El Pipa llegó a Newell's a mediados de año, cuando nada hacía presagiar que el equipo quedaría al borde del precipicio. Cristian Fabbiani lo trajo con la idea de que metiera goles, pero el ex-Boca terminó yéndose sin haber marcado ni un solo tanto.

Sólo Carlos González y Luciano Herrera marcaron a lo largo del año, aunque lo hicieron muy pocas veces y el equipo terminó pagando caro ese increíble déficit.

Pronto, la danza de nombres

Por eso, es uno de los factores a los que tendrán que prestar atención las autoridades que surjan de las elecciones de una nueva comisión directiva, el 14 de diciembre, y el próximo cuerpo técnico. Reforzar la ofensiva será prioritario, porque en 2026 Newell's arrancará con un promedio muy bajo y tiene que hacer una muy buena campaña para no volver a sufrir con la posibilidad del descenso.

La danza de nombres de posibles refuerzos comenzará ni bien se sepa quién será el próximo entrenador del equipo, ya con la nueva comisión directiva a cargo del club. Es cuestión de tiempo, aunque es claro que será una de las prioridades.

Qué dijo Mauro Icardi

Uno de los delanteros que alguna vez se mencionó como probable refuerzo para el Rojinegro es nada menos que Mauro Icardi, el temible goleador rosarino del Galatasaray turco. Sin embargo, nunca se supo que existiera una negociación oficial entre el club y el jugador para traerlo.

Pero quien acaba de referirse al tema es el propio Icardi, quien en el programa "Otro día perdido", que conduce Mario Pergolini en Telefe, contó que "varias veces" lo llamaron de Newell's para tentarlo con la idea de que se sumara al equipo.

"Me llamaron varias veces de Newell's", fue la frase tirada como al pasar por Icardi cuando le hablaron sobre el tema. Sin embargo, el delantero pareció restarle importancia a esos llamados y sugirió que por ahora piensa seguir jugando en Europa. "Todavía me queda tiempo allá", dijo y de esa manera cerró la posibilidad de continuar hablando sobre el tema.

