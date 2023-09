"¿Vos viste lo que hizo?", Julián Bricco vuelve a relatar después de una difícil operación

Sí, Bricco no ve la hora de volver a ponerse los auriculares y pisar las cancha del fútbol de ascenso que sea o donde haya partidos por la Copa Argentina. En Buenos Aires o Puerto Madryn, en Rafaela o Paraná, en La Rioja o Carlos Casares. Por eso no está ansioso y esperando el lunes próximo, cuando le toque sentarse en la panorámica de la cabina de transmisión de Ferro Carril Oeste para transmitir el encuentro entre el equipo de Caballito ante Tristán Suárez, desde las 21.10.

"Él es Luis Diodato. No es un ser humano más, es el médico qué me salvó la vida. Es el que con sus manos logró reconstruir mi aorta y salvar mi válvula. Es el que salva vidas todos los días en el ICR de Rosario. Es el que le devolvió un padre a sus hijas, un esposo a su señora, un amigo a sus amigos. Es el que me permite hoy volver a sonreír, volver a abrazar, volver a besar, volver a sentir, volver a llorar, volver a mirar, volver a respirar, volver a vivir. Eternamente gracias", escribió el periodista hace unas semanas en su cuenta de Instagram.