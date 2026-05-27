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Vóley en Rosario: mientras la ciudad espera a Las Panteras y Los Pibes, los torneos de la AVR suben la temperatura

En ambas ramas se disputaron partidos de vóley de las categorías A1 y A2. La sorpresa: el triunfo de GER sobre Sonder A en A1 Damas

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

27 de mayo 2026 · 17:50hs
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La victoria fue azul y amarillo. GER dio la nota el último fin de semana al vencer en su cancha a Sonder

La victoria fue azul y amarillo. GER dio la nota el último fin de semana al vencer en su cancha a Sonder, en uno de los partidos de A1 de la rama femenina.

El próximo 30 de mayo, Las Panteras volverán a jugar en Rosario y una semana después jugarán Los Pibes para mostrar un vóley del más alto nivel. Mientras llega ese momento, los diferentes equipos que compiten en los campeonatos oficiales de Primera División A1 y A2 de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) tanto en damas como en caballeros continúan con su derrotero.

La rama femenina A1

El pasado fin de semana se disputó la 4ª fecha del torneo A1 de la rama femenina, en la que la noticia saliente fue, sin lugar a dudas, la victoria que cosechó GER en su cancha ante Sonder por 3-2 con parciales de 22-25, 25-14, 17-25, 25-22 y 15-13. La MVP del partido fue la punta Rocio Cosatto (GER) y la máxima anotadora Virginia Beguiristain (Sonder) con 19 puntos. Los restantes resultados de la jornada fueron los siguientes:

Atalaya 1, Normal 3 3 (18-25, 25-19, 21-25 y 13-25). MVP. Camila Sol Medina (Normal 3). Máxima goleadora: Valentina Simonin (Normal 3) 14 puntos.

Náutico 3, Red Star 2 (25-16, 24-26, 25-23, 20-25 y 15-20). MVP. Avril Chot (Náutico). Máxima goleadora: Martina Franco (Red Star) 20 puntos.

El partido que debían sostener El Tala A y Provincial fue reprogramado para el 29 de mayo, ya que este fin de semana el Rojo jugó un abierto e Las Varillas donde salió subcampeón; mientras que el cruce entre Libertad y Regatas pasó al 4 de julio.

Posiciones: 1. Náutico A, 2. Sonder A, 3. Normal 3 A, 4. Regatas A, 5. Red Star, 6. GER A, 7. Libertad, 8. Provincial, 9. El Tala y 10. Atalaya.

A2

Citta 3, Estudiantil A 0 (26-24, 25-18 y 25-19) MVP. Isabella Farini (Citta)

Rosario Central A 3, Newells 1 (25-11, 21-25, 25-16 y 25-23) MVP. Delfina María Mayen (Rosario Central)

GER B 3, Náutico B 2 (25-22, 14-25, 20-25, 27-17 y 15-9) MVP. Juana Aloras de Vega (GER)

El Tala B 3, Olimpia. 2 (25-18, 15-25, 25-15, 10-25 y 7-15) MVP. Ema María Tisera (Olimpia)

El encuentro entre Sonder B y Rowing fue reprogramado.

Posiciones: 1. Citta, 2. Rosario Central, 3. Olimpia ST, 4. Sonder B, 5. Estudiantil, 6. El Tala B, 7. GER B, 8. Rowing, 9. Náutico B y 10. Newells.

Rama masculina A1 del vóley de Rosario

En la rama masculina, aprovechando el fin de semana largo, en la categoría A2 se disputaron los partidos correspondientes a la 5ª y 6ª fecha, mientras que en A1 el partido que debían jugar Náutico A y Cevils fue suspendido, y que el que tenían que jugar Normal 3 A y Sonder B fue postergado para el próximo miércoles 27 a las 21.30. En el resto:

Náutico A 0, Regatas A 3 (23-25, 18-25 y 20-25). MVP. Eugenio Brauchli (Regatas). Máximo anotador: Francisco Viale Tassile (Náutico) 19 puntos.

Sonder A 3, Náutico B 0 (25-12, 25-18 y 25-10) MVP. Augusto Forti (Sonder). Máximo anotador: Augusto Forti (Sonder) 14 puntos.

Citta 3, Normal 3 B 0 (25-12, 25-12 y 25-20). MVP. Alejo Miro (Citta). Máximo anotador: Matías Russo (Citta) 18 puntos.

Rosario Central 0, Regatas A 3 (20-25, 15-25 y 22-25) MVP. Eugenio Brauchli. Máximo anotador: Joaquín Capella (Regatas) 14 puntos.

Posiciones: 1. Regatas A, 2. Citta, 3. Sonder A, 4. Sonder B, 5. Normal 3 A, 6. Normal 3 B, 7. Náutico A, 8. Rosario Central, 9. Cevils y 10. Náutico B.

A2

Los marcadores que arrojó la 5ª fecha fueron:

Normal 3 C 3, Provincial 0 (25-23, 25-21 y 25-17). MVP. Matías Fernández (Normal 3)

Regatas B 3 v. Newells 0 (25-10, 25-23 y 25-21). MVP. Juan Tourn (Regatas)

Atalaya 1, Citta B 3 (25-23, 19-25, 23-25 y 23-25) MVP. Ramiro Sisterna (Citta)

Garibaldi 3, Unión A. Seco 0 (25-15, 25-21 y 25-21) MVP. Ulises Ceballos (Garibaldi).

Velocidad y Resistencia 3, Industrial Funes 2 (26-28, 25-21, 25-15, 17-25 y 15-12) MVP. Camilo Arimany (Velocidad y Resistencia).

Cevils 3, Bancario 0 (25-15, 25-19 y 25-23) MVP. Nicolás Franetovich (Cevils)

El partido entre San Telmo y Servando Bayo pasó para el jueves 28.

Los resultados de la 6ª fecha, en tanto, fueron los siguientes:

Newells 1, Atalaya 3 (20-25, 18-25, 25-16 y 25-27) MVP. Facundo Martínez (Atalaya)

Servando Bayo 2, Garibaldi 3 (25-16, 21-25, 25-22, 15-25 y 9-15) MVP Edgardo Ruiz Díaz (Garibaldi)

Provincial 3, Bancario 0 (27-25, 25-17 y 25-23) MVP. Kevin Gauna (Bancario)

Industrial Funes 3, Cevils 0 (25-23, 25-18 y 25-20) MVP. Tomás Ibáñez (Industrial Funes)

Citta 3, San Telmo 2 (25-21, 26-24, 23-25, 12-25 y 15-13) MVP. Ramiro Sisterna (Citta)

Normal 3 0, Regatas B 3 (19-25, 25-27 y 27-29) MVP. Sebastián Sánchez (Normal 3)

Este martes juegan Unión Arroyo Seco ante Velocidad y Resistencia en el partido que completa la 6ª fecha

Posiciones: 1. Atalaya, 2. Normal 3 C, 3. Regatas B, 4. Garibaldi, 5. Cevils, 6. Velocidad y Resistencia, 7. Citta B, 8. Provincial, 9. San Telmo, 10. Industrial Funes, 11. Newell?s, 12. Servando Bayo, 13. Unión Arroyo Seco y 14. Bancario.

Llegan Las Panteras y Los Pibes

Las Panteras y Los Pibes volverán a jugar en Rosario y lo harán con presencia rosarina ya que en la lista para enfrentar a Bulgaria figuran la líbero Agostina Pelozo, y los punta Fausto Díaz y Tomás López, quien vuelve al plantel albiceleste.

Las Panteras jugarán el próximo sábado 3, en el estadio cubierto de Newells Old Boys, ante Bulgaria, en el segundo amistoso entre ambas selecciones. El primero lo disputarán un día antes en la capital provincial.

En ese mismo escenario, el 6 de junio, el seleccionado nacional masculino conducido por Horacio Dileo recibirá a su par de Bulgaria en un amistoso internacional rumbo a la Liga de Naciones de Vóleibol Masculino 2026 (VNL).

Este martes, en la ciudad de Posadas, Misiones, Los Pibes enfrentaban a Venezuela en el primero de los cinco partidos programados. Volverán a enfrentarse el 28 de mayo y el 1, 2 y 3 de junio para luego desembarcar en Rosario para enfrentar al equipo europeo subcampeón del Mundial 2025.

Las entradas para los partidos en Rosario ya están a la venta en la web de Passline.

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