El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo pos-Mundial

Las principales espadas de Javier Milei se reunieron en la Casa Rosada. Las reformas económicas y la eliminación de las Paso, al tope de la agenda

La mesa política del gobierno de Javier Milei analizó los principales proyectos que el oficialismo impulsa en el Congreso.

Luego del parate por el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá , el oficialismo busca recuperar la iniciativa . Con ese objetivo, la mesa política del gobierno nacional se reunió en la Casa Rosada para reordenar la agenda legislativa y activar el Congreso luego de que finalicen las vacaciones de invierno.

El encuentro realizado este martes estuvo encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , la referente política del espacio. Allí, las principales figuras del gobierno analizaron las estrategias para aprobar reformas que se encuentran trabadas.

El gobierno empuja distintos temas pero, por ahora, no tiene garantizados los votos . Ese es el caso de la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma electoral .

Tanto el proyecto que tiene como objetivo eliminar las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros como la iniciativa para eliminar las Paso están en el Senado.

El oficialismo también tiene en carpeta modificaciones al régimen de Zona Fría y la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA).

Además, La Libertad Avanza (LLA) pretende introducir cambios al régimen de inocencia fiscal y aprobar un Súper Rigi para atraer inversiones.

Quiénes integran la mesa política del gobierno

Aparte de Karina Milei participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el secretario de Prensa, Fabián Fernández, y el asesor Santiago Caputo.

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Finalizada la reunión, en la Casa Rosada informaron que el presidente Javier Milei presentará el proyecto sobre el Banco Central antes de enviarlo al Congreso. El anuncio podría ser en cadena nacional.