Caramelo no está en la mira del Central de Almirón y Unión sigue interesado

Mauricio Martínez regresó al Canalla, pero no fue incluido en la lista de prioridades para el nuevo DT. El Tatengue quiere recuperar al volante

En el inicio de la pretemporada de Central , una de las noticias que impactó en Santa Fe, más precisamente en Unión , es que Mauricio Martínez no será tenido en cuenta por Jorge Almirón , el flamante entrenador que tomó el mando este lunes. El mediocampista comenzó a entrenar con la reserva y eso alimentó las ilusiones tatengues de retenerlo.

En las últimas horas el Canalla anunció que Caramelo y otros seis futbolistas debían presentarse en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria y no en el predio de Arroyo Seco, ya que no estaba en la nómina del director técnico. Es decir, el jugador fue citado para entrenar con la reserva.

Los otros deportistas que están en la misma situación son Axel Werner, Kevin Silva, Ulises Ciccioli, Francesco Lo Celso, Luciano Ferreyra y Tobías Cervera. Todos trabajarán a la espera de una resolución sobre su continuidad o buscando un nuevo club para tener rodaje. En el caso de Martínez, el Tatengue no hizo uso de la opción de compra, pero pretende tenerlo nuevamente en el plantel.

Antes de regresar a Rosario, el viernes pasado, a Martínez se lo vio en Casa Unión, lugar al que acudió pata despedirse de sus compañeros y el cuerpo técnico.

Conferencia de Jorge Almirón

El nuevo entrenador de Central será presentado este lunes, a las 13, en la sede fundacional de manera oficial como reemplazante de Ariel Holan.

Esta mañana el DT fue presentado ante el plantel y luego condujo el primer entrenamiento de la pretemporada con vistas a un año exigente que incluye la Copa Libertadores en el calendario.