Una tarde para el olvido: Leones FC salvó un punto y Central Córdoba volvió a perder en la C

El equipo de la familia Messi empató ante Deportivo Español y el Charrúa se trajo una derrota de Lamadrid. Este domingo juega Argentino ante Deportivo Paraguayo

Central Córdoba. El Pato Sánchez inicia el ataque para el matador ante Lamadrid. Los dirigidos por Teglia y Acoglanis no levantan cabeza.

Un sábado para el olvido tuvieron los equipos de la ciudad en el marco de la 6ª fecha en la Primera C . Leones FC pudo rescatar un punto ante Deportivo Español (1-1) y en Villa Devoto, Central Córdoba cayó ante Lamadrid por 1 a 0. Pese a la derrota, Matías Giroldi, con sus tapadas, fue la figura del partido.

En la cancha de Unión de Arroyo Seco, entonado por el gran triunfo ante el Charrúa en el barrio Tablada hace una semana, Leones FC tenía la gran chance de seguir encumbrado, ya que llegaba a este compromiso con cuatro empates y una derrota.

Desde el inicio, el equipo de Franco Ferlazzo tomó la iniciativa, jugó en el campo de los gallegos y a los 4 minutos, Denis Rodríguez avisó con potente remate que salió cerca del palo derecho de Matías Caputo.

Con el correr de los minutos, se prestaron la pelota, el trámite se hizo parejo y no hubo situaciones sobre los arcos. A partir del minuto 35, la visita se adelantó y comenzó a llegar con peligro al arco de Alegre. A los 45 minutos, Diosnel Zuccarino exigió al golero local con tremendo zapatazo.

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El Gallego llegó a la apertura

En el final de la etapa llegó el tanto del Gallego con un tiro libre de Zuccarino para poner el 1 a 0. Así Español se fue al descanso con triunfo por la mínima.

En el complemento, el dueño de casa salió decidido en busca de la igualdad. A los 61 minutos llegó la falta dentro del área a González, el árbitro sancionó penal, el mismo delantero remató muy anunciado, el arquero adivinó, dio rebote y Juan Vieyra con un remate preciso puso el 1 a 1.

Al final llegó la roja a Quinteros y el local se quedó con 10. Pese a la inferioridad numérica, buscó el triunfo pero careció de ideas en los metros finales. Fue igualdad en Arroyo Seco: el equipo de la familia Messi sumó un punto y continúa en los puestos de vanguardia de la Zona B.

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El Charrúa no levanta cabeza

Córdoba no hizo pie en Villa Devoto y en una floja producción perdió ante General Lamadrid por 1 a 0, líder de la Zona B. Los charrúas finalizaron con 10 por la expulsión de Gallucci en el complemento. El arquero Giroldi con sus atajadas fue fundamental para que el resultado no sea más abultado.

A los 10 minutos se produjo el tanto de Alejo Roa, quien con un remate cruzado venció al arquero del Charrúa para abrir el marcador. Después, el dueño de casa jugó tranquilo, llegó con peligro y chocó con la gran tarde del golero.

En el complemento, General Lamadrid buscó ampliar el marcador, pero Giroldi volvió a aparecer y el resultado no cambió. Córdoba no puede levantar cabeza y sumó la segunda derrota al hilo.

Argentino juega para salir del fondo

Con la premisa de salir de la última posición de la Zona A, Argentino recibe a Deportivo Paraguayo, este domingo a partir de las 15.30, en el marco de la 6ª fecha y con el arbitraje de Mateo Bocaccia. Los dirigidos por José Previti todavía no ganaron en la temporada.

El once del Salaito iría con Franco Puppo; Baez, Cabrera, Diego Ramírez y Luciano Fernández; Cisnero, Correa, Andrada, Orejuela; Dago Sánchez y Aronna