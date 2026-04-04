Otro resultado que impacta en la situación de Newell's: jugará ante Central Córdoba en puesto de descenso

El empate entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto dejó al rojinegro en el penúltimo puesto de la tabla anual.

Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto empataron 0 a 0 en Mar del Plata y este resultado dejó a Newell's en la penúltima posición en la tabla anual.

Newell's se prepara para enfrentar este domingo a Central Córdoba en Santiago del Estero, con una necesidad imperiosa: tiene que ganar para no complicarse aún más en la lucha por la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo rojinegro se enfrentará a los santiagueños a las 20.30 en el estadio Madre de Ciudades.

Newell's viene de obtener su primera victoria en el torneo Apertura ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, al que venció por 1 a 0 en el Coloso del parque Independencia. Central Córdoba, en cambio, viene de caer por goleada ante Estudiantes, que lo derrotó por 5 a 0 en La Plata.

Sin embargo, el último partido que jugó Newell's terminó en derrota ante Acassuso por la Copa Argentina.

Newell's está muy complicado

Newell's atraviesa momentos delicados en la pelea por la permanencia, ya que está en los últimos puestos, tanto de la tabla anual como en la de los promedios. Cada una de ellas definirá un descenso a la Primera Nacional.

El viernes, el Gimnasia mendocino derrotó por 3 a 2 a Vélez en su estadio. Y este sábado, en tanto, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 0 a 0 en Mar del Plata. Este resultado dejó más expuesto a Newell's en la tabla anual, pero a la larga podría favorecerlo porque dos rivales directos no sumaron de a tres.

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Un triunfo le vendría muy bien

Claro que una victoria rojinegra en Santiago del Estero, e incluso hasta un empate, cambiaría las cosas porque en ese caso el equipo que quedaría penúltimo en la tabla anual sería Aldosivi. Es más: en caso de ganarle a Central Córdoba, Newell's se iría a 9 puntos y complicaría también a los santiagueños.

Por esa razón, más que nunca Newell's necesita imponerse en el Madre de Ciudades para abandonar la incómoda situación en la que se encuentra respecto a la permanencia en la primera división.

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