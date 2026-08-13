Una novela brasileña: Corinthians reconsidera la rescisión de Depay, en plena serie de Copa con Central

El Timao confirmó la salida del neerlandés el lunes pasado, pero este jueves, en la previa del partido en Arroyito, se conoció que podría revertir la decisión

A pesar de que Corinthians informó el pasado martes que decidió “no renovar el contrato de Memphis Depay” , la presión interna de la salida de la estrella del equipo provocó que los dirigentes reconsideren la situación , en medio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Rosario Central , que tendrá el partido de ida este jueves.

“Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución ”, señaló el club en el comunicado del 11 de agosto, que además explicó que “desde el inicio de las negociaciones buscaron el mejor acuerdo posible ” pero que “el proceso se extendió más allá del plazo tradicional” debido a que trataron con “un atleta diferenciado” .

Si bien desde el Timao agradecieron “la dedicación y los resultados” que obtuvo el neerlandés durante su estadía en San Pablo, en las últimas horas se conoció que la decisión podría darse marcha atrás por diferentes motivos .

Jesse Lingard y Memphis Depay durante un entrenamiento de Corinthians.

La novela de Corinthians y Memphis Depay

Desde el medio partidario Meu Timao, que cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales, indicaron que “el desenlace aún podría no ser definitivo”, ya que el presidente Osmar Stabile recibió fuerte presión de los hinchas y los patrocinadores que podrían dar paso a una “eventual reanudación de las negociaciones”.

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A su vez, apuntaron a que “la decisión comenzó a ser cuestionada también por el aspecto financiero” y, según consignó Ge Globo, Depay “podría cobrar hasta 180 millones de reales por la revocación de la extensión contractual”, cerca de los 35 millones de dólares.

“La repercusión negativa entre los hinchas se sumó a la presión de patrocinadores que consideran a Memphis importante para sus estrategias comerciales, como Ezze Seguros y Esportes da Sorte. Fatal Fans presentó una propuesta de 5 millones de reales destinados exclusivamente a los costos relacionados con la permanencia del neerlandés”, aseveró el medio partidario de Corinthians.