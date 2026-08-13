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El nuevo club de un ex-Central que vuelve a jugar tras una dura lesión

Sufrió la rotura de ligamentos cruzados el año pasado cuando estaba jugando en Argentinos Juniors. Ahora se sumará a Banfield

13 de agosto 2026 · 13:53hs
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El Ruso Rodríguez

El Ruso Rodríguez, en 2016, pasó a ser el arquero de Central, aunque perdió el puesto al poco tiempo.

El experimentado guardameta Diego “Ruso” Rodríguez volverá a atajar tras superar una rotura ligamentaria, al confirmarse su llegada a Banfield. El exarquero de Central, de 37 años, rescindió el contrato que lo unía a Argentinos Juniors luego de recuperarse y firmará por 18 meses en el Taladro.

De todos modos, el jugador no podrá ser inscripto oficialmente hasta que el club de la zona sur del conurbano bonaerense no levante las tres inhibiciones con las que cuenta actualmente en el sistema de la Fifa, aunque con la venta del delantero Tiziano Perrotta a Elche español esto debería ser cuestión de días.

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Tras 10 meses sin jugar, producto de una rotura de ligamentos, el Ruso Rodríguez volvió a encontrar club y reforzará a Banfield, con contrato por un año y medio.

El guardameta había sufrido la dura lesión en octubre del año pasado, en un duelo ante Defensa y Justicia, mientras se encontraba en un gran momento de su carrera: era titular indiscutible y capitán en el Bicho, con un rendimiento destacado que lo había llevado a clasificar a cuartos de final del torneo Apertura 2025 y a la Copa Argentina del mismo año.

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Además, la levantada del arquero surgido en Independiente había comenzado algunos años atrás luego de un breve paso por Europa en el que no tuvo continuidad. Al llegar a Godoy Cruz en 2022, club en el que disputó 68 partidos y mantuvo 24 vallas invictas, logró acceder a la semifinal de la Copa de la Liga del año siguiente.

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Su prometedor inicio de carrera, desde las inferiores de Independiente, lo llevó a ser el arquero titular de la selección argentina sub-20 en el Sudamericano de Venezuela 2009, pero su paso por el Rojo, a pesar de haber jugado en 135 ocasiones, quedó marcado por algunos errores puntuales.

De Central a varios países

En 2016 pasó a ser el arquero de Central, aunque perdió el puesto al poco tiempo y comenzó a ir de préstamo en préstamo: Ichihara de Japón, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Elche y Panetolikos de Grecia fueron los clubes por los que pasó, sin pena ni gloria, hasta volver a consolidarse en el fútbol argentino en el Tomba.

Su próxima llegada al Taladro se da de la mano de la posible salida del actual arquero titular, Facundo Sanguinetti, quien había recibido una oferta desde Vélez que quedó trunca y actualmente tiene el interés de diversos clubes de Chile.

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Así, el entrenador Pedro Troglio contará con la posibilidad de elegir entre la experiencia y trayectoria del Ruso o apostar al proyecto del interesante guardameta Gino Santilli, de 24 años y surgido de las inferiores del club Albiverde, quien tuvo un gran paso por el fútbol uruguayo al pasar dos años a préstamo en Cerro Largo, donde incluso convirtió un gol de arco a arco ante Liverpool, en el Clausura 2025 del país limítrofe.

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