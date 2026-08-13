Copa Santa Fe: la final del fútbol femenino tiene otra vez a un club rosarino como protagonista

Las pioneras y vigentes campeonas locales enfrentarán este sábado a las 15 a un rival del norte santafesino.

Copa Santa Fe . Las campeonas vigentes van por más y ante Defensores de la Costa buscarán dar un salto de calidad.

El fútbol femenino de la Asociación Rosarina se prepara para vivir otro día histórico este sábado con el club Social Lux , que disputará por segundo año consecutivo los encuentros finales de la Copa Santa Fe 2026 en su sexta edición. Las futbolistas tendrá e acceso gratis presentando el carnet de Asociación Rosarina.

Las pioneras del fútbol rosarino y actuales campeonas de la temporada 2025 buscarán seguir haciendo historia en el torneo provincial cuando reciban en el barrio Ludueña, a partir de las 15, al club Defensores de la Costa del paraje El Timbó (Avellaneda).

La revancha será el domingo 23 de agosto en el estadio Aroldo Vénica, del norte santafesino. El canal de la provincial transmitirá la primera final desde la cancha de Mercadito.

Social Lux se prepara para disputar otra vez dos finales por la Copa Santa Fe y la primera será en su cancha. Y en la previa sacó una pedido muy especial a todo los seguidores del fútbol femenino: “Esta final no es solamente nuestra, es un resultado del camino que viene construyendo el fútbol femenino de Rosario. Cada club, jugadoras, cuerpos técnicos, dirigentes, familias y cada persona que, desde su lugar hizo crecer nuestra liga. Este sábado nos toca representar a Rosario y queremos hacerlo con toda la ciudad detrás. Porque cuando un equipo rosarino juega una final, no juega el club, lo juega una ciudad entera”.

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Mauro Palacios (DT)

En la previa de la primera final, el técnico Mauro Palacios contó las sensaciones sobre el momento que está viviendo el plantel femenino. “Estamos muy felices porque no es fácil llegar otra vez a una final después de haber salido campeón, es mantener y sostenerse con el tiempo, con lo difícil que es en el fútbol actual. Fue el objetivo que nos trazamos desde el primer día de la pretemporada, llegar hasta las últimas instancias, porque sabíamos de la complejidad que teníamos. Hoy representamos a la mejor liga del interior del país y creo que después de la AFA, la Rosarina está muy bien posicionada”, dijo el técnico

Plantel 2026

El plantel de Social Lux está conformado por las jugadoras Estefanía Gauna, Micaela Palacios, Pamela Chindamo, Lara Groia, Guadalupe Guevara, Ligia Llera, Magali Acosta, Valentina Flores, Janise Busquet, Nerina Carruchthers, Rocio Serra, Malena Biolatto, Joana Benítez, Estefania Piazza, Melisa Alfonso, Giuliana Nebuloni, Evelyn Peralta, Lourdes Maldonado, Brisa Cortes, Mayra Mansilla, Camila González, Sol López,Luz Rios y Barrera Alay.

El cuerpo técnico, en tanto, lo componen el director técnico Mauro Palacios, el ayudante de campo Ezequiel Vera, las preparadoras físicas Oriana Inés y Valentina Viola, la entrenadora de arqueras Julieta Esposito la kinesióloga Candela Castillo y el delegado Jorge Armoa (delegado).

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El camino a la final

Social Lux comenzó jugando la actual edición de la Copa Santa Fe en los 16 avos ante Santa Catalina (Capitán Bermúdez): en la ida ganó 1 a 0 con tanto de Lara Groia y en la vuelta goleó por 4 a 2 (Evelyn Peralta, Nerina Carruchthers, Pamela Chindamo y Brisa Cortes).

En octavos enfrentó a Morning Star. En la ida venció 4 a1 (Nerina Carruchthers, Lara Groia, Janise Busquet y Giulina Nebuloni) y en la revancha ganó 2 a 0 (Giulina Nebuloni y Rocio Serra).

En cuartos de final jugó ante Defensores de Armstrong. En Ludueña ganó 3 a 1(Evelyn Peralta, Brisa Cortes, Lara Groia) y en la revancha volvió a repetir el 3 a 1(Lara Groia, Brisa Cortes, Giulina Nebuloni).

En semifinales enfrentó a Adiur y el resultado global finalizó 3 a 3 pero en los penales, Marcadito ganó 3 a 2. En su cancha había ganado 2 a 0 (Rocío Serra, Melisa Alfonso) y en la vuelta perdió 3 a 1 (el único tanto lo anotó Guadalupe Guevara).