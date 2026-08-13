Quién es Jesse Lingard, el inglés que enfrentará a Central y entrenó con Di María

El delantero británico visitará el Gigante de Arroyito esta noche con Corinthians, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central tendrá una parada brava en los octavos de final de la Copa Libertadores y recibirá este jueves a las 21.30 a Corinthians en el partido de ida. El conjunto brasileño tuvo la salida de Memphis Depay en los últimos días, pero cuenta con una estrella que coincidió brevemente con Ángel Di María en Manchester United .

Jesse Lingard, delantero inglés que llegó al Timao en marzo de este año, visitará el Gigante de Arroyito esta noche y se espera que espere por su oportunidad desde el banco de suplentes , por lo que podría aparecer en cancha durante el segundo tiempo.

El futbolista británico fue uno de los refuerzos más llamativos del mercado brasileño en los últimos tiempos y, con 33 años, firmó hasta diciembre de 2026 con la posibilidad de extender su vínculo si cumple algunos objetivos deportivos.

Si bien Lingard sumó minutos en los seis partidos de la fase de grupos de esta Copa Libertadores , y anotó un gol, el inglés no cumplió con las altas expectativas que generó su llegada y acumula solamente dos tantos y una asistencia en 22 partidos disputados esta temporada.

El peruano André Carrillo junto a Jesse Lingard, dos de las figuras del Timao. Foto: @Corinthians

Quién es Jesse Lingard

Jesse Lingard nació el 15 de diciembre de 1992 en Warrington, en el noroeste de Inglaterra, y se formó en la Academia de Manchester United desde los siete años. Más allá de sus pasos por otros clubes, el delantero se coronó cuatro veces con los Red Devils, con tres goles recordados en finales.

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Los cuatro títulos que ganó durante su carrera fueron todos en Manchester. La más destacada fue la FA Cup de la temporada 2015/16, en la que anotó el tanto de la victoria en la final ante Crystal Palace en Wembley, en el minuto 110 del tiempo suplementario. A su vez, marcó en la Community Shield de 2016 ante Leicester y, unos meses más tarde, en la final de la Copa de la Liga 2017 ante Southampton. Además, fue campeón de la Uefa Europa League ese mismo año, aunque sin anotar en el partido decisivo.

Durante esa temporada y media pasó a ser un jugador muy querido y destacado de Manchester United, por lo que se ganó su lugar en la selección de Inglaterra. Por eso, disputó el Mundial 2018, en el que su equipo finalizó en el 4º puesto, y jugó seis partidos con un gol ante Panamá.

Jesse Lingard disputó el Mundial 2018 con Inglaterra. Foto: DPA

Un largo recorrido con Manchester United

Con los Red Devils tuvo sus primeras dos convocatorias en primera división en 2011, pero hizo su debut oficial con Leicester en el Championship el 6 de noviembre de 2012. En total, fue cedido cuatro veces hasta tener su oportunidad en el primer equipo de Manchester United y tuvo pasos por Birmingham, Brighton y Derby County, al cual se marchó a préstamo tras coincidir unas semanas con Di María a mediados de 2014.

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Finalmente, se consolidó con los Red Devils en la temporada 2015/16 y allí permaneció hasta 2021, cuando fue cedido a West Ham en busca de más cantidad de minutos. Con los Hammers se lució en apenas seis meses y regresó al United, pero no pudo hacer pie y a mediados de 2022 finalizó su contrato después de once años ligado a la institución, en la que llegó a jugar 232 partidos con 35 goles y 21 asistencias.

Si bien logró continuar en la Premier League una temporada más con Nottingham Forest, las lesiones y sus bajos rendimientos lo dejaron durante unos meses sin equipo, hasta que firmó con el Seoul de Corea del Sur en febrero de 2024, donde permaneció hasta finales de 2025, antes de pasar a Corinthians.