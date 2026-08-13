Dos joyas de Central y Newell's jugarán juntos en un equipo de España

Uno de los jugadores formados en los clubes de Rosario ya está allí desde hace un par de semanas y el otro regresará en estos días

Ezequiel Ponce con la camiseta del Elche, en su anterior paso por el club. Ahora jugará con el ex-Central Facundo Buonanotte.

El mercado de pases de mitad de año sigue abierto en Europa y los clubes de todas las ligas continúan activos. Uno de ellos es el Elche, de la Liga de los campeones del mundo. Allí jugarán juntos desde ahora dos joyas de las canteras de Central y Newell's.

Se trata de Facundo Buonanotte y Ezequiel Ponce. El ex-Central se incorporó al equipo español hace un par de semanas, y el ex-Newell's fue repescado ahora de un equipo de la Major League Soccer (MLS).

Buonanotte llegó proveniente del Brighton, el club de Inglaterra que le compró su ficha a Central a mediados de 2023. El chico nacido en Pérez jugó un tiempo allí y luego fue cedido a préstamo al Leeds United y al Leicester United. En algún momento fue pretendido por Borussia Dortmund, pero el pase sigue perteneciendo a los ingleses.

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La carrera de Ezequiel Ponce

Ponce llegó al Elche a principios de 2022, proveniente del Spartak de Moscú. Jugó allí hasta la temporada pasada y luego fue transferido al Houston Dynamo, desde donde ahora regresa a España.

El rosarino firmó un contrato por un año con opción a extenderlo por otro más. Su continuidad estará atada a la obtención de objetivos, según se informó

Ponce se formó en Newell's y debutó en la primera división cuando apenas tenía 16 años. Antes de marcharse al Granada de España, jugó 33 partidos, en los que marcó cinco goles y dio tres asistencias.

Del Granada pasó al Lille y de allí al AEK Atenas, desde donde pegó el salto al Spartak. En su carrera, lleva anotados 97 goles en 346 partidos.