Un viernes alentador para Franco Colapinto en Monza, que aspira a más en la clasificación

El argentino fue 9º en la FP1 y 11º en la FP2, siempre por delante de su compañero de Alpine. Expectativa de alcanzar la Q3 este sábado

Franco Colapinto se fue en la variante Ascari, sin consecuencias. Con el Alpine renovado, fue mejor que Pierre Gasly.

Franco Colapinto cerró un buen viernes en Monza , con un Alpine que cuenta con las actualizaciones que Pierre Gasly estrenó en Zandvoort. En las dos tandas terminó adelante de su compañero de equipo, fue 9º en la primera y finalizó 11º la segunda. Busca avanzar en la clasificación de este sábado, a las 11. Previamente, a las 7 será la FP3.

Apenas empezó a rodar con el Alpine en el mediodía de Monza, Colapinto ya hizo tiempos prometedores. Siempre estuvo en el top ten en la FP1 y no pudo terminar más arriba porque en su único intento con gomas blandas, se fue algo ancho en la Parabólica. Así que finalizó 9º, con el registro con gomas medias.

Ya entonces fue 149 milésimas más rápido que su compañero Paul Aron, el rookie reemplazante de Pierre Gasly, que hizo varios intentos con gomas blandas y en el último se le acercó. Eso mostraba el potencial de Alpine con las nuevas piezas.

Y en la FP2 Colapinto no pudo estar en el top ten, pero el 11º lugar lo dejó cerquita, a 164 milésimas del 10º, que fue Yuki Tsunoda con el Racing Bulls. Y 154 milésimas por delante de Gasly, que quedó 14º.

El argentino finalizó adelante de los dos Audi y hasta del Red Bull de Liam Lawson. De hecho, los Racing Bulls siguieron fuertes, con el japonés 10º y Arvid Lindblad como el mejor del resto en el 7º lugar.

Sorprendió el 8º puesto del Haas de Oliver Bearman y, para mal, también lel 9º de Max Verstappen, que como Gasly tampoco hizo la FP1.

El mejor del viernes fue George Russell, seguido de Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, mostrando que la pelea de arriba fue tres equipos y no de cuatro.

La FP1 del GP de Italia

Colapinto no se midió con Gasly, ya que el volante del francés lo tomó Paul Aron tal como lo determina el reglamento.

Además estarán ausentes Max Verstappen, Checo Pérez y Alex Albon, reemplazados por los rookies Ayumu Iwasa, Colon Herta y Luke Browning.

Además, más allá de lo que pasó en la FP1 y pasará en los otros ensayos y clasificación, el local Kimi Antonelli partirá último porque cambió la unidad de potencia.

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El argentino salió con gomas medias de entrada y todo fue disperso de entrada, ya que la mayoría lo hizo con duras, mientras Liam Lawson por ejemplo usaba blandas.

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Sobre los 15 minutos, Colapinto hizo buenos tiempos y Lawson hacia lo mejor.

Russell establecía lo mejor con gomas medias, Norris lo superaría y Colapinto se ponía a solo tres décimas.

En ese momento salió el VSC porque Herta quedó parado con el Cadillac. Y hubo bandera roja porque debieron sacarlo con grúa.

Al reanudarse, Colapinto calzó gomas blandas y venía bajando todo, pero se fue algo ancho en la parabólica y perdió el intento. Y no volvió a hacer otro.

En tanto, Aron sí hizo dos intentos con gomas blandas y quedó a 149 milésimas del argentino, casi con la bandera a cuadros, redondeando un buen inicio general de Alpine.

Una pena porque seguramente hubiera trepado más, pero la FP1 terminó prometedora para el argentino.