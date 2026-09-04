Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido

El joven tiene 15 años y sufrió heridas superficiales durante un forcejeo registrado a la tarde, después de las clases

La escuela secundaria de Maipú al 3300 sigue adelante con las clases tras el incidente.

Un grupo de jóvenes protagonizó este jueves una pelea en una escuela de la zona sur rosarina. Un estudiante de 15 años resultó herido en la gresca y el incidente provocó la intervención del Ministerio de Educación de Santa Fe para resolver el conflicto.

En primer lugar, las autoridades comprobaron que el adolescente se encontraba fuera de peligro. Los médicos constataron que sólo sufrió lesiones superficiales en Maipú al 3300 y pudo volver a su casa luego de la evaluación en un centro de salud privado.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fue agredida a raíz de un altercado en inmediaciones de la Escuela Secundaria 1369 San Antonio . Luego de la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales, la llevaron al Hospital Español, a unas pocas cuadras de allí.

Según voceros del gobierno de Santa Fe, la pelea comenzó a la tarde, mientras los jóvenes estaban afuera del establecimiento privado . Luego de la denuncia, un equipo del Ministerio de Educación se contactó con los directivos a la noche para evaluar la situación.

Un chico de 15 años resultó herido el jueves 3 de septiembre de 2026 afuera de la Escuela de Educacion Secundaria Orientada Particular Incorporada 3169 San Antonio. Allí se produjo una pelea entre un grupo de jóvenes.

Las autoridades provinciales señalaron que el chico de 15 años sufrió un corte con un arma blanca a la altura del hombro durante un forcejeo con otra persona. El enfrentamiento tuvo lugar después de las clases vespertinas que suelen dictarse en el edificio ubicado detrás de la parroquia San Antonio de Padua, entre Gaboto y Ayolas.

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De acuerdo al diagnóstico que recibió la Policía de Santa Fe, el estudiante presentaba excoriaciones cuando lo atendieron en la guardia. Una vez que recibió el tratamiento correspondiente, se retiró del hospital.

Después de la denuncia, las autoridades descartaron la suspensión de clases en la Escuela de Educacion Secundaria Orientada Particular Incorporada 3169 San Antonio. Tras la intervención inicial, los directivos decidieron continuar este viernes a la tarde con todas las actividades habituales.