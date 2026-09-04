El gobierno dice que los "hombres sin fe" del perottismo "se escondieron con la inseguridad"

La vocera del gobierno de Santa Fe cargó contra la gestión anterior y dijo que no tuvieron el valor para enfrentar los problemas de seguridad

La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, volvió a cargar contra el perottismo por sus políticas de seguridad . En el marco de la inauguración de la nueva Unidad Penitenciaria en Recreo aprovechó para afirmar que al anterior gobierno no enfrentó la problemática por temor.

En primer lugar los calificó de “hombres de muy poca fe” porque decían que era imposible llegar con los tiempos de la obra de la cárcel y de avanzar con un plan de seguridad. Incluso cuestionó, sin nombrarlo, que el exministro de Seguridad, Marcelo Sain , dijo que había un pacto con las mafias.

“En su primera comunicación dijo ese ministro: ‘No vamos a ser cómplices de la criminalidad’. Pero claro que lo fueron si no invirtieron en patrulleros, en formación policial, en cárceles, si no avanzaron en materia normativa ”, sostuvo en conferencia de prensa.

“No tenemos miedo de dar la cara, algunos se escondían, otros tenemos la convicción de dar la cara. Nunca hay que olvidar lo que pasó”, dijo, filosa.

Pullaro en la nueva Unidad Penitenciaria en Recreo de máxima seguridad Gobierno Santa Fe

“No nos da vergüenza decir que hacemos cárceles porque también hacemos rutas, aulas, hospitales. Mientras, algunos no pueden explicar el fracaso del gobierno anterior porque les daba miedo poner lo que hay que poner para avanzar con las políticas de seguridad en serio”.

Luego detalló que la diferencia es que en esta oportunidad tienen "planificación, rendición de cuentas, trabajo preventivo, investigativo, con normas necesarias desde la Legislatura y también con las cárceles para que estén donde tienen que estar los que cometen delitos".

Por último, dijo que en la gestión anterior apelaban a “delegar”. “La comercialización de estupefacientes decían que no era su problema y no podían hacer nada, que no tenían cárceles y los mandaban a domiciliaria, era más sencillo delegar”.

"La batalla no está saldada, el plan de seguridad hay que mejorarlo siempre, pero sabemos quienes son los delincuentes, que no nos van a ganar y que el miedo cambió de lado", finalizó.