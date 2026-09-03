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En Chile, Milei criticó a Pedro Sánchez y a Macri y reivindicó el derrocamiento de Allende

En la previa a la cadena nacional de esta noche, el presidente expuso en el Foro de Madrid. Además, pidió “desterrar” las ideas de la izquierda

3 de septiembre 2026 · 15:44hs
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El presidente Javier Milei durante su participación en el Foro de Madrid. 

Foto: Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei durante su participación en el Foro de Madrid. 

El jefe del Estado, Javier Milei, volvió a cargar contra su par de España, Pedro Sánchez, al tiempo que acusó a Mauricio Macri de "dejarse correr" durante su presidencia y reivindicó el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Lo hizo durante su participación en el Foro de Madrid, que se celebra este jueves en el país vecino.

Durante el evento organizado por el partido Vox, el libertario cuestionó al presidente de España, al que referenció como “Pedrito”, y sostuvo que “está más sucio que una papa”.

Además, lo acusó de facilitar la inmigración “descontrolada” y de “degenerar” la identidad española por el otro.

“Lamentablemente, Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos”, insistió.

Dardo a Macri

Asimismo, el mandatario defendió el programa económico argentino y planteó que no sucumbirá a "la presión política”. Además, sostuvo que Macri “se dejó correr por los que le tiraron 14 toneladas de piedra”.

“Estas estrategias que les cuento, la realidad es que no son nuevas. Eso mismo hicieron con el gobierno de Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo”, planteó.

En esa línea, amplió: “El gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron 14 toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano”.

Por otra parte, llamó a la derecha a organizarse y propuso impulsar una “alianza internacional de las ideas de la libertad”, durante su exposición en Santiago de Chile.

“No podemos permanecer separados. Podemos ignorar el problema, pero el problema no nos va a ignorar. Tenemos que dejar de lado las diferencias y concentrarnos en lo que nos une”, sostuvo durante el evento.

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En otro pasaje de la alocución, Milei destacó el “cambio” de rumbo en la región y calificó de “zurdos mugrosos” a la oposición.

"Hoy, el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a occidente, incluso luego de décadas de adoctrinamiento socialista. Poco a poco, demostramos que no les tenemos miedo y que estamos dispuestos a salvar nuestra civilización y modo de vida", aseveró el libertario.

Por último, reivindicó el derrocamiento de Allende y cuestionó a la derecha en el país vecino.

“Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural, tras el derrocamiento del comunista Allende. Entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región”, concluyó.

El furcio de Milei

Milei también cometió un furcio durante su exposición en el Foro de Madrid. “Si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó”, expresó.

De inmediato, se corrigió al afirmar que “está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto”. Además, volvió a apuntar contra el periodismo argentino: “Resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal”.

Encuentro con Kast

Posteriormente, Milei se reunió con su par de la República de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Ambos mandatarios conversaron sobre la importancia de afianzar la cooperación estratégica bilateral, lograr acuerdos políticos y fortalecer los vínculos económicos de integración regional entre la Argentina y Chile.

El cuarto encuentro entre Milei y Kast se dio en medio de la polémica por el estrecho de Magallanes a raíz de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Valverde.

Valverde indicó que esa zona de Magallanes, el sur y el pasaje de Drake representan una cuestión de soberanía y una “llave bioceánica Atlántico-Pacífico” donde es necesario “hacer presencia”.

Frente a esas afirmaciones, el canciller trasandino, Francisco Pérez Mackenna, dejó en claro que "el estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno".

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