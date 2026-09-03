Trump comenzará a construir su "propio" arco del triunfo en Washington

Los primeros trabajos de excavación comenzarían en dos semanas. Tres veteranos y un historiador de arquitectura presentaron una demanda en contra de la construcción

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que los trabajos de excavación para la construcción de un imponente arco en Washington comenzarán en un par de semanas, a pesar de que la obra fue objeto de demandas por parte de críticos que aseguran que alterará las líneas de visión históricas de la capital de Estados Unidos.

El arco del triunfo es uno de varios proyectos que propuso Trump para dejar su huella en Washington, incluido un cambio de nombre y renovación del Centro Kennedy, la construcción de un enorme salón de baile en la Casa Blanca, el reacondicionamiento del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y la reconstrucción de un campo de golf en East Potomac Park que podría reducir significativamente el acceso del público a senderos para correr y andar en bicicleta.

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“Esta será una de las grandes piezas de la arquitectura estadounidense”, escribió el secretario del Interior, Doug Burgum, en la red social X (ex-Twitter), quien añadió que Washington estará "a la altura de la capital más poderosa del mundo”.

Junto con el anuncio Burgum publicó maquetas artísticas del arco conmemorativo de 76 metros de altura, el cual se ubicará entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Un gran arco blanco y dorado

Los modelos muestran un inmenso arco de color blanco y detalles en dorado, con la inscripción “Una nación bajo Dios”. En la parte superior se observa una figura alada de color dorado con una antorcha, así como águilas con las alas extendidas.

Washington, D.C. could add a 250-foot triumphal arch to the monumental axis between the Lincoln Memorial and Arlington National Cemetery.



The proposed arch would rise within Memorial Circle, at the western end of Arlington Memorial Bridge. The main architectural structure would… pic.twitter.com/2ZSqFqi20q — Architecture Hub (@archpng) August 31, 2026

Un informe del Servicio de Parques Nacionales difundido el viernes respaldó el proyecto, aunque indicó que podría haber efectos adversos en las líneas de visión entre varios lugares emblemáticos, alterando la importancia histórica de decenas de sitios cercanos.

Muchos de los monumentos, edificios y lugares de Washington fueron planeados cuidadosamente durante décadas para reflejar momentos significativos de la historia del país y para evocar simbolismos mediante líneas de visión que los conectan con otros puntos de referencia.

Tres veteranos y un historiador de arquitectura presentaron una demanda en la que afirman que “se necesita autorización del Congreso y no existe para este proyecto”, según precisó el abogado de Public Citizen Litigation Group, Nicolas Sansone, que representa a los demandantes.

“Creemos que la construcción no puede ni debe avanzar a este ritmo, y estamos preparados para informar al tribunal que, en este momento, debe intervenir”, subrayó Sansone.