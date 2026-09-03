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El parque acuático de Rosario estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, dijo que la remodelación de la costanera norte "avanza sin contratiempos"

3 de septiembre 2026 · 17:50hs
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Dos meses después de la reanudación de las tareas con un fallo judicial favorable, el plan para construir un parque acuático en Rosario sigue a tiro de cumplir con su objetivo y terminar la remodelación a fin de año. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, afirmó este jueves: "Vamos a llegar al verano".

El funcionario sostuvo que la reconversión "avanza sin contratiempos" en el sector ubicado al sur del balneario La Florida. Ante una consulta en LT8 sobre la labor actual, aclaró que "el trabajo se ve menos" por el tipo de obras que se están realizando en estos momentos, pero aseguró que no hay demoras por parte de la empresa que ganó la licitación.

"A fines de septiembre se va a empezar a ver una recuperación del paseo costero", anticipó el representante del Poder Ejecutivo local en cuanto al desarrollo del proyecto. A la hora de estimar la fecha de finalización, respondió: "Nos hemos propuesto diciembre o, a más tardar, en los primeros días de enero".

¿Cómo sigue la reconversión de la costanera norte?

Chale indicó que una parte de las reformas en marcha se concentra en el sector donde estaba el estacionamiento para ir a la entrada sur de La Florida o a la Rambla Catalunya. Se trata de la misma zona que hace poco más de un mes fue intervenida para trasplantar árboles y llevarlos al Bosque de los Constituyentes.

El trabajo actual no sólo se enfoca en la superficie del área próxima a la avenida Eudoro Carrasco. También apunta a resolver un problema de larga data en cuanto al tratamiento y desagüe de residuos cloacales. En este sentido, el exconcejal de la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que "el conducto Piaggio estaba mucho peor de lo que se estimaba" cuando se diseñó el plan para arreglarlo.

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Otra cuestión que jugó a favor de la iniciativa en los últimos meses fue el nivel del Paraná, algo que puede cambiar drásticamente de la mano de las lluvias extraordinarias por el fenómeno de El Niño. "Estamos en un momento en el que el río se mantiene en una altura que nos permite avanzar", destacaron desde el Palacio de los Leones.

Además de las mejoras en infraestructura, Chale planteó un objetivo más para el verano 2027: "Queremos llegar con toda la propuesta de reordenamiento de la oferta gastronómica". Al respecto, anticipó que los dos espacios proyectados ya están a punto de ser adjudicados mediante licitación.

¿Cuánto cuestan las obras en la zona norte de Rosario?

El plan para remodelar la costa entre la avenida Puccio y la bajada Escauriza se lanzó con un presupuesto de 13.735.783.582,50 pesos y un plazo de ejecución de 180 días corridos. El trabajo quedó en manos de una unión transitoria de empresas confirmada por Obring SA y De Paoli y Trosce Constructora SRL.

El parque acuático ocupará 2.600 metros cuadrados de La Florida y se abrirá un nuevo paseo público con un mirador terraza frente al Paraná. Además, se construirá una plaza adaptable durante el invierno para mantener un área abierta todo el año.

El complejo recreativo será administrado por la Empresa del Estado Municipal Costanera Rosario, la misma que ya tiene a su cargo el balneario. El objetivo de las autoridades es generar un polo turístico en simultáneo con una mejora de la infraestructura, ya que las obras incluyen la reparación del conducto Piaggio para el tratamiento de residuos cloacales.

Al plan de renovación de veredas se sumarán unos 3.000 metros cuadrados de canteros verdes para reemplazar los taludes de cemento. El municipio pretende ampliar la superficie de la playa pública para ganar 3.450 m² tras la demolición de los bares Mordisco y Paradiso. Otros mil metros cuadrados más se añadirán en la plaza seca ubicada a la altura de la calle Gallo.

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