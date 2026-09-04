Quirno: "No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina"

El canciller habló tras la cadena nacional del presidente Milei en la que anunció sanciones a empresas británicas que operen en las Islas Malvinas

"El presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos estar detrás de esta causa", afirmó el canciller Pablo Quirno.

El canciller Pablo Quirno afirmó este viernes que los anuncios del presidente Javier Milei sobre Malvinas no pasan por hacer un River-Boca de la cuestión sino de " defender " la camiseta argentina.

" El presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos estar detrás de esta causa . Estamos defendiendo los intereses nuestros en las Islas Malvinas", afirmó el canciller.

En ese sentido, sostuvo: "En lo que respecta a mezquindades o declaraciones, con el tiempo veremos que esto es una estrategia integrada. Acá no hay River-Boca, lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina ".

Para Quirno, es "sumamente importante el paso que dio el presidente con los anuncios" y siguió: "No nos quedaremos de brazos cruzados. Dos de las tres medidas están ya en el Boletín Oficial".

Quirno y los dichos de Trump

En otro tramo, el ministro indicó que los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dan "mayor notoriedad" al reclamo argentino.

"Los tomamos como una situación entre EEUU y el Reino Unido, pero nos permite diseñar esta estrategia", agregó.

Sobre la base militar que se construiría en Tierra del Fuego, Quirno señaló: "Es fundamental para tener presencia respecto de ser un polo logístico y también de las actividades en el Atlántico Sur". A su vez, desestimó conflictos bélicos.

El gobierno designó a la Cancillería para que tenga la facultad para sancionar actividades sobre recursos de Malvinas al disponer que sea la autoridad de aplicación de la ley 26.659, que prevé castigos para quienes desarrollen o faciliten actividades vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país.