Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Mediante un crédito a tasa blanda ofrecido por la gestión provincial, sale a la calle el primer taxi con esta tecnología, que reduce costos en el servicio

Este miércoles comenzará a rodar por las calles rosarinas el primer taxi con motor eléctrico de la ciudad. Y para coronar el avance en esta nueva movilidad sustentable , el titular del rodado y autoridades locales harán un lanzamiento desde la concesionaria en zona oeste el próximo lunes. Según indicaron a La Capital referentes de la agencia de autos ya hay otros 15 taxis en proceso de adjudicación para luego incorporarse como servicio público.

El referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, es el flamante titular de la novedosa unidad eléctrica pionera en funcionar como taxi. "Finalmente me lo entregan por un crédito del Banco Coinag que había gestionado a tasa subsidiada por una línea que lanzó el gobierno santafesino. La verdad es que la mitad de la cuota se paga con el ahorro en los costos mensuales. Además, se dan cuatro cosas fundamentales: ahorro, mejora en un servicio regulado por el municipio y reducción tanto sonora como ambiental", contó el propietario.

A la hora de justificar la compra de este prototipo de origen chino a impulsión eléctrica, Iantosca remarcó, además de lo económico en el consumo, el servicio de posventa en la Argentina, y que la marca (BYD) fabrica esto autos en Brasil, lo que implica una quita de aranceles de importación.

Comparaciones de costos y autonomía

A la hora de los números, Iantosca comparó costos, autonomía y ahorro. El modelo Mini Dolphin cuenta con 385 kilómetros de autonomía, una garantía como cero kilómetro de 150 mil kilómetro u ocho años. "Y con una sola carga eléctrica que se hace se ahorra casi un ciento por ciento si se compara con las cargas de los tubos de GNC, porque con este combustible se necesitan dos cargas y media para rodar 385 kilómetros", comparó el taxista.

Según explicó, el metro cúbico de GNC tiene un costo aproximado de 900 pesos y los tubos de 15 metros cúbicos tienen una autonomía de 140 kilómetros. "Entonces hay que reunir 14 mil pesos para una carga de GNC y para hacer 385 kilómetros a impulsión eléctrica el costo es entre 7 mil y 10 mil pesos si la carga es en el hogar, y puede llegar a 20 mil si es en una estación de servicios. Pero además YPF te permite comprar carga eléctrica por anticipado a un valor de 500 pesos el kilovatio", enumeró.

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Promoción

Lo cierto es que este lunes al mediodía, autoridades municipales, funcionarios y referentes de Catiltar participarán en Eva Perón al 5600, junto a la concesionaria BYD Neostar, de la promoción del primer taxi eléctrico que rodará por las calles rosarinas. En el caso del pionero, el propio Iantosca explicó que su vehículo empezará a prestar servicios a partir del miércoles que viene.

Al respecto, el representante de BYD Neostar Rosario, Sebastián Vázquez, adelantó que el coche de Iantosca será el primero pero hay otros 15 en proceso de entrega en los próximos 30 días. "En estas dos semanas tenemos otros cinco en proceso de crédito para adjudicar y en danza existen otros 10 más", marcó Vázquez a La Capital.

La radiografía de los taxis

Rosario tiene habilitadas 3.914 licencias de taxis pero unas 630 están en caución por diversas razones. Cada semestre llueven los pedidos de excepción en el Concejo Municipal para que se aprueben prórrogas por encima de lo máximo permitido. Así, circulan como coches de alquiler rodados con 12 o 13 años de antigüedad.

Ante este panorama, el crédito a tasa bonificada que ofrece la provincia a partir del mes pasado puede resultar una opción válida y concreta para cambiar las unidades. En toda Santa Fe funcionan unos 8.900 remises y 6.500 taxis, además de un sistema interurbano integrado por servicios metropolitanos, de larga distancia y empresas de fomento.

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La línea para este servicio público tiene dos vías por un total de 4 mil millones de pesos. A través del Nuevo Banco de Santa Fe, con un tope por solicitante de $ 200 millones a 24 meses de plazo y tasa fija del 39 % o variable hasta 36 meses. Aquí, el gobierno santafesino bonifica con 7,5 puntos al año. Y la opción del Banco Municipal de Rosario con un tope de 150 millones de pesos, a 36 meses con 12 meses de gracia de capital, garantía Fogafe, y una bonificación provincial de 12 puntos porcentuales anuales. Ambas líneas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año o hasta agotar los cupos disponibles.

La secretaría de Movilidad rosarina también venía trabajando con el Banco Municipal para facilitar esta línea de crédito. Lo que implica que ya existen gestiones y préstamos preaprobados para que antes de fin de año los rosarinos puedan ver circulando taxis eléctricos por la ciudad. Ahora, la "palanca" que impulsa la provincia lo terminará haciendo más accesible y algunas voces indican que podría ser más generalizado. De concretarse, los taxis ingresarán en un cambio progresivo de paradigma en propulsión, hacia un horizonte más silencioso y con menos emanación de gases tóxicos. Un tema a resolver son las estaciones de carga eléctrica.

Con el taxi eléctrico BYD Dolphin, que vale unos 25 mil dólares, un axista que "camina" unos 200 kilómetros al día en ambos turnos podrá ahorrarse entre 900 mil a un millón de pesos del esquema actual de costos que implica combustible, cambio de aceite o filtros, mantenimiento y otros costos asociados al vehículo.

Transporte interurbano

Para el transporte público interurbano se dispuso un cupo de $ 10.000 millones destinado a empresas con certificado Mipyme vigente que busquen renovar o incorporar unidades. A través del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario podrán acceder a créditos de hasta $ 1.000 millones, con plazos de hasta 60 meses. La provincia bonificará 10 puntos porcentuales anuales durante los primeros 36 meses.

Los créditos tendrán tasas bonificadas y estarán destinados a empresas de transporte interurbano y a titulares de taxis y remises, con el objetivo de incorporar nuevas unidades y mejorar los servicios.