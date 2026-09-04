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Rosario Central vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Los canallas y los leprosos se volverán a enfrentar este domingo en el Gigante de Arroyito. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

4 de septiembre 2026 · 10:14hs
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Rosario Central recibirá a Newells por la octava fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central recibirá a Newell's por la octava fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central recibirá a Newell's en el estadio Gigante de Arroyito por la 8ª fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el clásico rosarino entre el Canalla y la Lepra de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Newell's

El clásico rosarino entre Central y Newell's será este domingo 6 de septiembre, desde las 14.45, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre el Canalla y la Lepra será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Newell's fue victoria 2 a 0 del Canalla, también con el arbitraje de Falcón Pérez.

El último enfrentamiento entre Central y Newell's fue victoria 2 a 0 del Canalla, también con el arbitraje de Falcón Pérez.

>> Leer más: La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Posibles formaciones de Central y Newell's

Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla.

Newell's: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Nacho Fernández, Maximiliano Zalazar; Agustín Auzmendi y Agustín Colazo. DT: Ariel Pereyra.

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