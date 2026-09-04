El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

La alumna de quinto año del instituto de General Lagos fue seleccionada entre 600 estudiantes del país para conocer el centro atómico de Bariloche

Hasta abril del año pasado, Guillermina Tracanelli sabía muy poco del Instituto Balseiro. "Conocía que estaba en Bariloche, que sus carreras tenían mucho prestigio y que era muy difícil entrar ", recuerda la adolescente. En poco más de un mes, Guille podrá viajar a conocer una de las agencias científicas con mayor renombre en el país, seleccionada entre unos 600 estudiantes secundarios que respondieron a una convocatoria que anualmente realiza el instituto entre alumnos de los últimos años de la escuela media.

Guillermina cursa el quinto año de la Escuela Sara Bartfeld Rietti, el instituto que la Universidad Nacional de Rosario abrió en 2020 en la localidad de General Lagos . Otra alumna del colegio, Tamara Quiroga, y un estudiante del Superior de Comercio de Rosario, Alem Cisámolo, obtuvieron una mención en el concurso.

Pero toda esta historia comenzó hace unos seis meses, cuando desde la dirección del instituto preuniversitario de General Lagos llevaron a los alumnos del penúltimo año de la escuela la invitación a participar del concurso que realiza cada año el Balseiro. "Nos comentaron que teníamos que escribir un ensayo, personal y original en relación a la ciencia y la política científica en Argentina y, como me gusta mucho escribir, me anoté", cuenta Guillermina.

Su propuesta fue una monografía que recupera la historia de Sara Bartfeld Rietti; la científica argentina, primera química nuclear del país, que le da nombre al instituto de General Lagos . "Me interesó abordar el tema desde lo que podría ser su perspectiva, para incluir también cuestiones de género y el rol de las mujeres en la ciencia", cuenta y destaca que si bien los trabajos fueron individuales, sus docentes y compañeros participaron de todo el proceso.

"Si bien cada uno tenía un docente que le hacía de guía, hacíamos reuniones entre todos para compartir los avances de cada uno. Ningún trabajo se hizo de una semana para otra, fueron meses de mucho trabajo y de mucha dedicación también", señala. Y dio sus frutos: el 19 de octubre, Guillermina viajará al Centro Atómico Bariloche, donde funciona el Balseiro junto a otros doce estudiantes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Río Negro, San Luis, Tucumán, Córdoba y Salta.

Las expectativas de Guillermina son altas. "Tengo muchas ganas de vivir esa experiencia, es una oportunidad para conocer más a fondo el instituto y las carreras que ofrece. Pero también seguramente será interesante conocer y convivir con otros chicos, a quienes también les interesa la ciencia".

Un polo tecnológico para Lagos

La UNR inauguró el instituto preuniversitario de General Lagos en 2020. Cuatro años después, la escuela se mudó al moderno edificio que ocupa actualmente, ubicado sobre el kilómetro 14,5 de la Ruta Provincial N° 21. La escuela tiene unos 600 alumnos que cursan desde primero a sexto año, en tres especialidades: Informática, Programación e Industria de Procesos.

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La familia de Guillermina vive en Villa Gobernador Gálvez y la adolescente viaja todos los días más de 40 minutos en colectivo para llegar al colegio. No se queja: "Yo elegí ir a esa escuela porque me interesó su propuesta académica", dice y asegura que, en el futuro, le gustaría estudiar bioquímica o, quizás, ser química nuclear, como Sara Bartfeld Rietti.

"Desde la escuela siempre buscamos formas de incentivar a los alumnos, por eso estamos atentos a este tipo de convocatorias", destaca Emilia Carletti, directora del instituto de General Lagos. Por eso, dice, el logro de Guillermina se vive también en forma colectiva. "Ni bien llegó la invitación del Balseiro, todo el equipo directivo y los docentes se comprometieron mucho. Hablamos con los alumnos y los acompañamos, entrevistamos a científicos de distintas disciplinas. Es un trabajo muy enriquecedor", destaca.

Es la primera vez que el instituto obtiene un premio en este concurso, pero sus estudiantes ya participaron de otros eventos como las olimpíadas de ciencias junior, de química o de filosofía. "Son experiencias que movilizan a toda la escuela, que generan presuntas y posicionamientos que no sólo se relacionan con la ciencia, sino también con cuestiones de actualidad social", destaca.

Y la idea es trascender también las fronteras de la escuela. "Ya estamos pensando en hacer una publicación una pequeña edición para publicar todos los trabajos que se mandaron al concurso", señala. Un incentivo para seguir participando.