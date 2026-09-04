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La respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei en cadena nacional sobre Malvinas

El secretario de Defensa, Wes Streeting, aseguró que el archipiélago "es británico". Y el gobierno inglés de las islas salió en defensa de su posición histórica

4 de septiembre 2026 · 11:30hs
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El secretario de Defensa del Reino Unido

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseveró que “las Malvinas son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”.

El gobierno del Reino Unido salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas luego de la cadena nacional.

Paralelamente, el gobierno inglés de las Malvinas salió en defensa de su posición probritánica usando como respaldo el resultado de un plebiscito celebrado en 2013.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseguró este viernes que el archipiélago "es británico" y garantizó que la posición de Londres en la defensa de ese territorio se mantiene con carácter "absoluto e inquebrantable".

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“Las Malvinas son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”, escribió Streeting en su cuenta oficial de X.

Además, cuestionó la acción de Milei al sostener que sus anuncios “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, optó también por un mensaje en redes oficiales: “La posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es inquebrantable”.

“Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de sus habitantes”, sentenció.

Respuesta desde las islas

A través de su cuenta oficial en X, la Oficina del Gobierno de Malvinas en Londres señaló: "En 2013 los isleños ejercieron su derecho a la autodeterminación y votaron de manera decisiva para permanecer como territorio británico de ultramar".

"Nuestro referéndum fue observado internacionalmente y considerado libre y justo, otorgando a los isleños el derecho a decidir su propio futuro", añadió.

El plan de Milei

Milei anunció sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido.

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El mandatario habló en cadena nacional y detalló que el gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, dijo que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego.

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