La Fórmula 1 vuelve a mirar a Argentina: el respaldo del presidente de la FIA

Mohammed Ben Sulayem apoyó el regreso de la categoría al país, pero advirtió que el proyecto deberá cumplir con los requisitos económicos y comerciales

La visita del presidente de la FIA se dio en el marco del Congreso Americano en Buenos Aires

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, respaldó el posible regreso de la Fórmula 1 a Argentina y aseguró que el país reúne condiciones para volver a recibir una carrera de la máxima categoría del automovilismo.

Durante su visita al país, el dirigente afirmó que apoyará las gestiones para recuperar una fecha de Fórmula 1 o una competencia internacional de rally. Sin embargo, aclaró que Argentina deberá atravesar un proceso y presentar un proyecto sostenible para ingresar nuevamente al calendario.

El titular de la FIA destacó la evolución del país: " La situación económica de la Argentina está mejor, entonces puede captar a estos eventos grandes , como la Fórmula 1 o el Rally Internacional. De esa manera, sabemos que es factible. Ahora, además de lo emocional está lo racional, con respecto al calendario".

Ben Sulayem también destacó el vínculo histórico de Argentina con el automovilismo: " Argentina se merece ser parte del calendario de la F1 . Tienen historia, tienen trayectoria. La primera carrera se corrió acá en 1953".

Aunque expresó un fuerte respaldo al proyecto, Ben Sulayem aclaró que el regreso de la Fórmula 1 a Argentina no está definido y que existen requisitos económicos, deportivos y comerciales que el país deberá cumplir.

“Argentina se lo merece, pero hay que pasar por un proceso. Hay un plan de negocios y hay un cupo. Si entra Argentina, alguien más tiene que salir. Entonces, tenemos que ver si se incorpora o no”, explicó.

El presidente de la FIA remarcó: "Nosotros necesitamos desarrollar lugares para que se corran carreras que sean sostenibles, que esté la disposición, que estén las inversiones, que estén los fanáticos y que esté el poder del gobierno para hacerlo".

Además del interés deportivo, Ben Sulayem destacó el impacto comercial que tendría la recuperación de las competencias internacionales. Consideró que el regreso de la F1 y del rally mundial "va a ser bueno para el negocio y para el deporte".

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La reunión entre Mohammed Ben Sulayem y Javier Milei

Durante su visita a Buenos Aires, el dirigente también se reunió con Javier Milei, quien participó del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil.

Ben Sulayem agradeció la presencia del mandatario: "Estoy muy agradecido de que el presidente asista a la conferencia. Demuestra lo comprometido que está el país para apoyar estas funciones importantes".

En este sentido, detalló sobre la charla que mantuvieron: "Fue sobre lo que él expresó durante su presentación. La conversación fue para hacer crecer el automovilismo, cómo hacer que vuelvan las competencias internacionales importantes a la Argentina".

El dirigente también destacó el interés del presidente argentino: "Él es muy deportista y está lleno de energía: hablamos sobre las distintas oportunidades de desarrollar el automovilismo. Si uno mira a la Argentina, uno tiene automovilismo y fútbol, y ambas cosas son buenas para nosotros".

Qué dijo Mohammed Ben Sulayem sobre Franco Colapinto

La posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a Argentina también tomó fuerza desde la llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría.

Consultado por el piloto argentino, Ben Sulayem lo calificó como un "piloto fantástico" y destacó su capacidad: "La competencia en F1 es terrible. Colapinto está para quedarse".

En ese sentido, elogió al piloto argentino: "Representa a la Argentina de la mejor manera, con respeto y con calidad deportiva".

Ben Sulayem agregó que el objetivo de Argentina no debería limitarse a recuperar una fecha de la máxima categoría: "No se trata de tener la Fórmula 1 de vuelta o el rally sino lo más importante es tener campeones".

El respaldo del presidente de la FIA llegó durante una visita que volvió a colocar a Argentina en el centro de la agenda internacional del automovilismo. Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, el país recibe a representantes de más de 35 clubes de América en el marco del Congreso Americano de la FIA.