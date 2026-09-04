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Guerra entre Alpine y McLaren: fuerte acusación de Briatore a la Fórmula 1

El italiano cargó contra uno de los jueces de la Corte Internacional de Apelación de la FIA, que le quitó a Pierre Gasly su podio en el GP de Mónaco

4 de septiembre 2026 · 11:45hs
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Flavio Briatore apuntó contra McLaren luego de que le retiraran a Alpine el podio de Gasly en Mónaco.

Flavio Briatore apuntó contra McLaren luego de que le retiraran a Alpine el podio de Gasly en Mónaco.

El veredicto de la Corte Internacional de Apelación de la FIA sobre el Gran Premio de Mónaco le quitó el podio a Pierre Gasly e importantes puntos a Alpine en el Campeonato de la Fórmula 1, por lo que manifestaron su “decepción y frustración”. Luego, Flavio Briatore presentó una fuerte denuncia contra McLaren en la conferencia de prensa.

“Lo siento, creo que es muy injusto, pero ya saben, aceptamos la decisión. Lo que es muy extraño es que había cuatro jueces y uno de ellos se comportó como un fiscal. No es realmente un problema en sí mismo. El problema es que está muy vinculado a McLaren”, comenzó el italiano, asesor ejecutivo de la escudería francesa, ante los medios en Monza.

Briatore se mostró muy enojado este viernes y decidió plantar su postura con la pérdida del podio de Gasly. Según consignó Motorsport, el directivo de Alpine apuntó contra Filippo Marchino, uno de los cuatro jueces que componían la Corte de Apelaciones del pasado 25 de agosto en París, la cual fue presidida por Michael Grech.

Briatore cargó fuerte contra uno de los jueces de la Corte Internacional de Apelación de la FIA.

Briatore cargó fuerte contra uno de los jueces de la Corte Internacional de Apelación de la FIA.

Las acusaciones de Flavio Briatore

Tenemos una foto de este hombre pronunciando un discurso para McLaren en 2018 en Beverly Hills (en McLaren Special Operations). Tiene una fundación, que se llama One Drop Foundation, y McLaren le dio dos o tres coches. Fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado a un equipo que protestaba contra nosotros”, reveló el italiano frente a todos los medios internacionales.

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A su vez, ante las consultas sobre sus acusaciones, Briatore continuó: “Es injusto. Normalmente, el juez debe ser totalmente independiente, y este juez, que se llama Filippo Marchino, es de nacionalidad estadounidense, a pesar de su nombre de resonancia italiana. Fue muy agresivo durante la audiencia, se comportaba como un fiscal. Y después descubrimos por qué era tan agresivo: está muy vinculado a McLaren”.

La respuesta de McLaren

En la misma rueda de prensa, Andrea Stella, director de McLaren se negó a responder sobre estas alegaciones y expresó: “Me parece que esta conferencia está tomando un giro bastante insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto”.

“Si alguien formula este tipo de acusaciones, que parecen bastante graves, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice públicamente”, advirtió Stella luego de las declaraciones de Briatore, y agregó: “La audiencia, y el conjunto de la Corte Internacional de Apelaciones, se llevaron a cabo según los más altos estándares, y no deberíamos cuestionar este asunto de la manera en que se ha hecho”.

Ante la reacción del director de McLaren, Briatore fue consultado sobre las posibles acciones legales y concluyó: “Después del fin de semana, lo pensaremos. Por el momento, no lo sé. Acepto todo. Lo que no acepto es que, cuando hay un juez, necesitamos a alguien independiente. Eso es todo. Nuestra gran pregunta es por qué alguien implicado con McLaren formaba parte de la Corte en este caso. Es así de simple”.

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