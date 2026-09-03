El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiece a bajar la temperatura

La máxima rondaría los 20º y estaría en descenso desde el sábado, mientras que la mínima llegaría a 2º el domingo

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 4 de septiembre en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima que rondaría los 20º y que estaría en descenso desde el sábado, mientras que la mínima llegaría a 2º el domingo.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del sudoeste, con una marca de 10º y cielo algo nublado que se mantendría toda la jornada. A la mañana los termómetros marcarían 8º con vientos moderados, por la tarde la máxima rozaría los 20º y a la noche se espera un registro de 12º.

El sábado tendría ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante todo el día, con cielo algo nublado, la máxima bajando a 15º y la mínima rondando los 7º.

El domingo la máxima descendería a 13º mientras la mínima tendría una baja muy marcada, con marcas en torno a los 2º. El cielo estaría mayormente nublado.

El lunes seguiría mayormente nublado, con un aumento de la máxima a 16º y la mínima manteniéndose en 2º.

Para el martes se anuncia cielo algo nublado y temperaturas entre 17º y 6º.

El miércoles tendría 18º de máxima, 10º de mínima y cielo parcialmente nublado.