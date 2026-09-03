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Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

La cárcel estrena 891 plazas con el objetivo de reducir la permanencia de detenidos en comisarías de la región

3 de septiembre 2026 · 17:41hs
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Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial.

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial.

La nueva Unidad Penitenciaria Nº 9, ubicada en la localidad de Recreo, fue habilitada este jueves con 891 plazas. Además se estrena un sistema de seguridad con herramientas de inteligencia artificial para profundizar el control dentro de la cárcel.

Desde el gobierno provincial indicaron que la nueva cárcel permitirá descomprimir las comisarías de la región. En ese sentido adelantaron que se avanzará con el traslado de detenidos que permanecen alojados en seccionales policiales.

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El complejo está conformado por tres subunidades penitenciarias y cuenta con 475 celdas. De las 891 plazas disponibles, 640 corresponden al sector destinado a hombres y 251 al pabellón para mujeres.

Seguridad con inteligencia artificial

Acerca del estreno de las herramientas de seguridad basadas en inteligencia artificial, desde el gobierno explicaron que es un sistema de identificación de voz destinado al control de las comunicaciones telefónicas de los internos. El mecanismo permite reconocer al detenido y a los interlocutores previamente autorizados y puede interrumpir una llamada cuando interviene una persona no identificada.

El establecimiento también cuenta con cámaras de videovigilancia vinculadas a sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial. La tecnología permite identificar a personas que ingresan al complejo y generar alertas ante determinados eventos, entre ellos la presencia de personas con pedidos de captura.

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El gobernador Maximiliano Pullaro definió el sistema como un "Lince carcelario", en referencia al esquema de videovigilancia con inteligencia artificial utilizado en Rosario. Según explicó, la herramienta busca mejorar la capacidad de monitoreo y respuesta dentro del establecimiento.

Cárcel con monitoreo permanente

La infraestructura de seguridad también contempla cámaras para controlar el perímetro y generar alertas ante la aproximación de personas a sectores restringidos.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, señaló que durante las guardias nocturnas los sectores permanecerán iluminados y que los agentes dispondrán de sistemas de alarma ante situaciones de emergencia.

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Uno de los mecanismos previstos permite que un celador active una alerta mediante un botón ante un incidente dentro de un pabellón. La señal pone en aviso a los grupos operativos disponibles para intervenir.

Inversión en seguridad

De acuerdo con los datos difundidos por el gobierno provincial, la inversión total para la construcción y equipamiento de la Unidad Penitenciaria N° 9 alcanzó los 80 millones de dólares.

De ese monto, unos 25 millones fueron destinados específicamente a tecnología y sistemas de seguridad, mientras que los restantes 55 millones correspondieron a la construcción del complejo.

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Durante la inauguración, Pullaro sostuvo que el nivel de equipamiento convierte a la UP 9 en una de las unidades penitenciarias con mayor incorporación de tecnología aplicada a la seguridad en el país. Masneri, por su parte, defendió el gasto en sistemas tecnológicos como parte de una política destinada tanto al control penitenciario como a las condiciones de trabajo de los agentes.

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