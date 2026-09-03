Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora

Según el Indec, vendió u$s 9.357 millones al exterior en el primer semestre, casi 30% más que el año pasado. el NOA y la Patagonia lideran el crecimiento

Las ventas del complejo oleaginoso explicaron el 64,8% de las exportaciones de Santa Fe en el primer semestre.

Las exportaciones de Santa Fe crecieron 29,8% interanual en el primer semestre de 2026 y totalizaron u$s 9.357 millones. La provincia conservó el segundo lugar en el ranking de ventas al exterior por distrito, detrás de Buenos Aires. Impulsada por la agroindustria, fue la de mayor crecimiento dentro de la región central del país. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo estadístico presentó su informe sobre el origen provincial de las exportaciones, correspondiente a los primeros seis meses del año. Los datos muestran que la región pampeana, que incluye a Buenos Aires, Caba, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, concentra el 66,2% de los u$s 49.511 millones exportados por todo el país. Bastante atrás aparece la Patagonia, con el 17,8%, el NOA (6,5%), Cuyo (5,1%) y NEA (1,3%).

Sin embargo, también dan cuenta de que el crecimiento exportador está liderado por los enclaves minero y petrolero. El NOA presentó un salto interanual de 68,2% y la Patagonia de 51,7%. Por provincia, Catamarca presentó subas de 119,6% y Jujuy de 110,8%. Salta creció 85,2%, apenas por debajo de Sant Cruz (86,2%).

En valores absolutos, la provincia de Buenos Aires lideró el ranking exportador, con casi u$s 16 mil millones, seguida por Santa Fe (u$s 9.357 millones), Córdoba (u$s 5.601 millones) y Neuquén (u$s 4.031 millones). Dentro de este grupo, la provincia fue la segunda de mayor crecimiento (29,8%), detrás de la jurisdicción de Vaca Muerta (42,5%). El primer distrito del país saltó 10,1% y el jurisdicción mediterránea, 9,3%.

Los socios de Santa Fe

Los principales mercados de destino de las exportaciones con origen en Santa Fe fueron India (u$s 1.717 millones), Asean (u$s 1.183 millones) y Resto de Aladi (u$s 1.081 millones).

Los productos que más vendió la provincia fueron grasas y aceites (u$s 3.161 millones) y residuos y desperdicios de las industrias alimentarias (u$s 2.898 millones). Estos rubros explicaron el 64,8% de las exportaciones provinciales. La venta de cereales aumentó 20,7% y representó el 9,8% de ventas al exterior, mientras que carnes y sus preparados, con una suba interanual de 59,2%, constituyó el 7,4% del total exportado.

Con matices según cada distrito, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) son las grandes protagonistas del comercio exterior de la región pampeana, con u$s 13.798 millones. Representaron el 42,1% del total exportado y mostraron una suba intranual de 11,8%. Los productos primarios sumaron u$s 9.132 millones, un 27,9% del total y las manufacturas de origen industrial (MOI) totalizaron u$s 7.397 millones, con una participación del 22,6% y una suba de apenas el 7%. Combustibles y energía registró ventas al exterior por u$s 2.432 millones, 7,4% del total exportado.

La región pampeana

En el primer semestre de 2026, las ventas al exterior de la región pampeana totalizaron u$s 32.760 millones y representaron el 66,2% del total general de las exportaciones del país, con una suba de 15,2% respecto al primer semestre de 2025. Los principales países de destino fueron Brasil, con una participación de 15,6%; China, con 8,2%; India, con 8,2%; y Vietnam, con 4,8%.

La provincia de Buenos Aires representó el 48,7%; Santa Fe, el 28,6%; Córdoba, el 17,1%; Entre Ríos, el 3,2%; La Pampa, el 1,8%; y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 0,6%.

Patagonia y NOA

La región patagónica se ubicó segunda en el ranking exportador con ventas al exterior por u$s 8.808 millones en el primer semestre, un 17,8% en el total general de las exportaciones del país. Los principales países de destino fueron Estados Unidos, con 29,4%; Chile, con 16,4%; Suiza, con 8,1%; y Tailandia, con 6,8%.

Neuquén representó el 48,9% de la región; Santa Cruz, el 24,4%; Chubut, el 20,0%; Río Negro, el 3,4%; y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 3,3%.

Según grandes rubros, en primer lugar, combustible y energía, con u$s 5.076 millones, representaron el 57,6% del total exportado por la región, con una suba de 42,6% con respecto al mismo período del año anterior. Las MOI totalizaron u$s 2.440 millones, 27,7% del total exportado por la región, y tuvieron un aumento de 89,6% interanual. Asimismo, los productos primarios sumaron u$s 1.096 millones y tuvieron una participación del 12,4% en las ventas totales al exterior de la región, con una suba de 38,9% en relación con el mismo período de 2025. Por último, las MOA registraron ventas al exterior por u$s 196 millones, es decir, el 2,2% del total exportado por la región, y tuvieron una suba de 14,8% interanual.

La tercera región exportadora fue el Noroeste (NOA), con ventas por u$s 3.241 millones. Esta cifra representó el 6,5% del total de las exportaciones del país. El crecimiento exportador interanual fue de 68,2% en el primer semestre. Los principales países de destino fueron China, con 42,4%; Estados Unidos, con 12,0%; Brasil, con 5,2%; y Chile, con 3,8%