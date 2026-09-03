Apareció muerto un exfuncionario de la Procuración que iba a declarar en un caso de corrupción

Se trata de Guillermo Bellingi, quien durante la gestión de Gils Carbó fue subdirector general del organismo. La policía sospecha de un suicidio

Se investigan las causas de la muerte de Guillermo Bellingi.

Un exfuncionario de la gestión de Alejandra Gils Carbó fue hallado muerto en las calles de la ciudad de La Plata a días de declarar en un caso de corrupción . Se trata de Guillermo Bellingi , exsubdirector general de la Procuración General de la Nación .

Bellingi estaba imputado en una causa por supuesta corrupción por la compra de un edificio del organismo y ahora investigan si se trata de un posible suicidio . Fue hallado muerto de una cuchillada.

El exfuncionario iba a declarar en 20 días en la causa en la que se investiga la compra del edificio Petit Hotel, ubicado en Perón al 667. A esa dirección la Procuración General de la Nación se mudó en 2013.

Bellingi, junto a su medio hermano Juan Carlos Thill, intervinieron en la licitación de la compra . El exfuncionaro lo hizo como parte de los responsables de la operación, mientras que Thill actuó como asesor de la inmobiliaria. Por la operación, este último recibió 3.000.000 de pesos de comisión.

Quien vendió el edificio a la Procuración fue la empresa Argentina Financiera SA (Arfinsa), del grupo Bemberg, y lo hizo por 43.850.000 de pesos de 2021.

Los contratos fueron firmados previo a que la licitación tomara estado público con el nombre del ganador.

En ese sentido, para la Justicia fue Bellingi quien hizo el aporte de información a los ganadores de la correspondiente licitación 1/2013.

En consecuencia, el magistrado federal Julián Ercolini se encargó de la instrucción de la causa, enviando a juicio oral al exfuncionario y a Gils Carbó.

La muerte del exfuncionario

Este martes, Bellingi fue hallado muerto con una cuchillada a la altura del pecho. Fue en calle 8, entre 406 y 407, de la localidad platense de Villa Elisa.

El hombre que lo vio alertó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que junto al cuerpo encontró pertenencias de Bellingi (celular y billetera), además de un reloj y un cuchillo con su vaina.

Bellingi, de 55 años, vestía jean y buzo verde y zapatos marrones. También llevaba una mochila de color azul.

Si bien la autopsia brindará mayores precisiones, la Policía sospecha de un suicidio debido a que la herida se produjo en el lado izquierdo de la parte inferior del tórax. Además, el cuerpo no tenía más lesiones ni signos de defensa.