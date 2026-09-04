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Anmat prohibió dos marcas de productos de limpieza

A través de dos disposiciones, Anmat dejó asentado que los productos no cumplían con la inscripción sanitaria correspondiente, lo cual podría representar un riesgo

4 de septiembre 2026 · 12:13hs
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Anmat inhabilitó la venta

Anmat inhabilitó la venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de dos marcas de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, distribución y difusión de los productos de dos marcas de limpieza en todo el territorio nacional y en plataformas de ventas en línea, tras comprobar que no cumplen con los requisitos exigidos por el organismo.

Las medidas quedaron asentadas en el Boletín Oficial a través de las disposiciones 5505/2026 y 5506/2026. La decisión fue tomada luego de verificar que los productos no se encontraban inscriptos ante la Administración Nacional.

La prohibición alcanza todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos denunciados, al menos hasta tanto se encuentren regularizados.

>>Leer más: Anmat prohíbe productos médicos de distintas marcas

Productos de la marca “Desolimp”

A partir de la denuncia de un usuario sobre la legitimidad de los productos, Anmat definió la prohibición de los artículos de la marca “Desolimp” mediante la disposición 5505/2026.

La marca comercializaba desinfectantes, limpiadores, lavandinas, desengrasantes, insecticidas y productos para el tratamiento de agua de piscinas mediante plataformas de venta en línea. Según comprobó Anmat, ninguno de estos productos estaba inscripto ante el organismo, lo que imposibilita conocer sus condiciones de elaboración y su efectiva adecuación a las normas de seguridad.

Así, quedó prohibida su venta y se aconseja evitar su uso, al menos hasta que la situación se encuentre regularizada.

>>Leer más: Anmat prohíbe un producto de limpieza para eliminar olores

Productos de la marca “Lenis”

En la disposición 5506/2026, Anmat también prohibió la comercialización de los productos de la marca “Lenis”, que también había sido denunciada por un usuario y derivado en una investigación por parte del organismo.

La marca tenía sus productos publicados en plataformas de venta en línea y redes sociales. Entre ellos se promocionaban limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, desinfectantes, lavandina. Sin embargo, como pudo corroborar Anmat, ninguno de estos estaba inscripto ante la Administración.

Al no estar registrados correctamente, el organismo no puede conocer sus condiciones de elaboración ni garantizar que los productos sean seguros. Por esto, definió su prohibición y aconseja evitar su uso hasta tanto se regularice la situación de la marca.

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